https://1prime.ru/20250816/tramp-860789539.html

СМИ узнали, что Трамп сказал Путину при встрече на Аляске

СМИ узнали, что Трамп сказал Путину при встрече на Аляске - 16.08.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали, что Трамп сказал Путину при встрече на Аляске

Специалист по чтению по губам сообщил о том, что президент США Дональд Трамп сказал российскому лидеру Владимиру Путину при встрече в аэропорту Анкориджа на... | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T01:57+0300

2025-08-16T01:57+0300

2025-08-16T01:57+0300

общество

экономика

мировая экономика

сша

аляска

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860789539.jpg?1755298635

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Специалист по чтению по губам сообщил о том, что президент США Дональд Трамп сказал российскому лидеру Владимиру Путину при встрече в аэропорту Анкориджа на Аляске, информирует британская газета Daily Mail. "Как сообщил британской газете Daily Mail специалист по чтению по губам, первыми словами их встречи были слова Трампа: "Наконец-то". Пожимая руки, Трамп сказал: "Вы сделали это, здорово вас видеть, я очень признателен", - пишет издание. Эксперт также заявил изданию, что во время сердечного приветствия оба президента пообещали "помочь" друг другу. Позднее, поднявшись на трибуну, Трамп отметил, что стоит пожать руки, потому что это "создаёт хорошее впечатление", на что российский лидер кивнул и протянул руку коллеге из США. Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

сша

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин