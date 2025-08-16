Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали, что Трамп сказал Путину при встрече на Аляске - 16.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250816/tramp-860789539.html
СМИ узнали, что Трамп сказал Путину при встрече на Аляске
СМИ узнали, что Трамп сказал Путину при встрече на Аляске - 16.08.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, что Трамп сказал Путину при встрече на Аляске
Специалист по чтению по губам сообщил о том, что президент США Дональд Трамп сказал российскому лидеру Владимиру Путину при встрече в аэропорту Анкориджа на... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T01:57+0300
2025-08-16T01:57+0300
общество
экономика
мировая экономика
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860789539.jpg?1755298635
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Специалист по чтению по губам сообщил о том, что президент США Дональд Трамп сказал российскому лидеру Владимиру Путину при встрече в аэропорту Анкориджа на Аляске, информирует британская газета Daily Mail. "Как сообщил британской газете Daily Mail специалист по чтению по губам, первыми словами их встречи были слова Трампа: "Наконец-то". Пожимая руки, Трамп сказал: "Вы сделали это, здорово вас видеть, я очень признателен", - пишет издание. Эксперт также заявил изданию, что во время сердечного приветствия оба президента пообещали "помочь" друг другу. Позднее, поднявшись на трибуну, Трамп отметил, что стоит пожать руки, потому что это "создаёт хорошее впечатление", на что российский лидер кивнул и протянул руку коллеге из США. Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
сша
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин
Общество , Экономика, Мировая экономика, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин
01:57 16.08.2025
 
СМИ узнали, что Трамп сказал Путину при встрече на Аляске

Daily Mail: Трамп при встрече с Путиным сказал Путину "Наконец-то"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Специалист по чтению по губам сообщил о том, что президент США Дональд Трамп сказал российскому лидеру Владимиру Путину при встрече в аэропорту Анкориджа на Аляске, информирует британская газета Daily Mail.
"Как сообщил британской газете Daily Mail специалист по чтению по губам, первыми словами их встречи были слова Трампа: "Наконец-то". Пожимая руки, Трамп сказал: "Вы сделали это, здорово вас видеть, я очень признателен", - пишет издание.
Эксперт также заявил изданию, что во время сердечного приветствия оба президента пообещали "помочь" друг другу. Позднее, поднявшись на трибуну, Трамп отметил, что стоит пожать руки, потому что это "создаёт хорошее впечатление", на что российский лидер кивнул и протянул руку коллеге из США.
Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШААляскаДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала