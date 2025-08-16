https://1prime.ru/20250816/tramp-860793201.html

Трамп пока не связывался с Зеленским, сообщили СМИ

2025-08-16T03:52+0300

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пока не связывался с Владимиром Зеленским, сообщил корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на источник. Ранее телеканал Fox News сообщил, что Трамп позвонил Зеленскому и европейским лидерам после своей встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Зеленский пока не получал известий от Трампа", - написал Миллер на своей странице в соцсети X, ссылаясь на слова источника, близкого к Зеленскому. Он отметил, что источник назвал сложившуюся ситуацию "очень странной". Корреспондент добавил, что другой близкий к Киеву источник назвал ситуацию с переговорами "ничегобургером".

