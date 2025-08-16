Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп пока не связывался с Зеленским, сообщили СМИ - 16.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250816/tramp-860793201.html
Трамп пока не связывался с Зеленским, сообщили СМИ
Трамп пока не связывался с Зеленским, сообщили СМИ - 16.08.2025, ПРАЙМ
Трамп пока не связывался с Зеленским, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп пока не связывался с Владимиром Зеленским, сообщил корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T03:52+0300
2025-08-16T03:52+0300
экономика
мировая экономика
общество
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
financial times
fox news
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860793201.jpg?1755305539
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пока не связывался с Владимиром Зеленским, сообщил корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на источник. Ранее телеканал Fox News сообщил, что Трамп позвонил Зеленскому и европейским лидерам после своей встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Зеленский пока не получал известий от Трампа", - написал Миллер на своей странице в соцсети X, ссылаясь на слова источника, близкого к Зеленскому. Он отметил, что источник назвал сложившуюся ситуацию "очень странной". Корреспондент добавил, что другой близкий к Киеву источник назвал ситуацию с переговорами "ничегобургером".
киев
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, financial times, fox news
Экономика, Мировая экономика, Общество , Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Financial Times, Fox News
03:52 16.08.2025
 
Трамп пока не связывался с Зеленским, сообщили СМИ

FT: Трамп пока не связывался с Зеленским

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пока не связывался с Владимиром Зеленским, сообщил корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на источник.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что Трамп позвонил Зеленскому и европейским лидерам после своей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Зеленский пока не получал известий от Трампа", - написал Миллер на своей странице в соцсети X, ссылаясь на слова источника, близкого к Зеленскому.
Он отметил, что источник назвал сложившуюся ситуацию "очень странной".
Корреспондент добавил, что другой близкий к Киеву источник назвал ситуацию с переговорами "ничегобургером".
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоКиевСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинFinancial TimesFox News
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала