Трамп назвал встречу с Путиным продуктивной
16.08.2025
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным "очень продуктивной".
"Я сказал бы, что у нас состоялась очень продуктивная встреча", - сказал Трамп на пресс-конференции.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.
Самолет российского президента приземлился на аэродроме Анкориджа в 21.50 мск пятницы (10.50 местного времени). В 2.50 мск субботы (15.50 местного времени) Путин поднялся на борт "Ил-96" по итогам саммита в США.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
