https://1prime.ru/20250816/tramp-860793781.html

Трамп назвал встречу с Путиным продуктивной

Трамп назвал встречу с Путиным продуктивной - 16.08.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал встречу с Путиным продуктивной

Добавлен бэкграунд. | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T04:04+0300

2025-08-16T04:04+0300

2025-08-16T04:04+0300

экономика

мировая экономика

россия

сша

аляска

рф

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860793781.jpg?1755306274

Добавлен бэкграунд. АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным "очень продуктивной". "Я сказал бы, что у нас состоялась очень продуктивная встреча", - сказал Трамп на пресс-конференции. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Самолет российского президента приземлился на аэродроме Анкориджа в 21.50 мск пятницы (10.50 местного времени). В 2.50 мск субботы (15.50 местного времени) Путин поднялся на борт "Ил-96" по итогам саммита в США. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

сша

аляска

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, сша, аляска, рф, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, мид рф, мид