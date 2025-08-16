Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп назвал встречу с Путиным продуктивной - 16.08.2025
Трамп назвал встречу с Путиным продуктивной
Трамп назвал встречу с Путиным продуктивной
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным "очень продуктивной". "Я сказал бы, что у нас состоялась очень продуктивная встреча", - сказал Трамп на пресс-конференции. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Самолет российского президента приземлился на аэродроме Анкориджа в 21.50 мск пятницы (10.50 местного времени). В 2.50 мск субботы (15.50 местного времени) Путин поднялся на борт "Ил-96" по итогам саммита в США. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
мировая экономика, россия, сша, аляска, рф, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, мид рф, мид
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, Аляска, РФ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД
04:04 16.08.2025
 
Трамп назвал встречу с Путиным продуктивной

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Добавлен бэкграунд.
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным "очень продуктивной".
"Я сказал бы, что у нас состоялась очень продуктивная встреча", - сказал Трамп на пресс-конференции.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.
Самолет российского президента приземлился на аэродроме Анкориджа в 21.50 мск пятницы (10.50 местного времени). В 2.50 мск субботы (15.50 местного времени) Путин поднялся на борт "Ил-96" по итогам саммита в США.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
 
Заголовок открываемого материала