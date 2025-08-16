https://1prime.ru/20250816/tramp-860793880.html
Трамп допустил, что приедет на следующую встречу с Путиным в Москву
Трамп допустил, что приедет на следующую встречу с Путиным в Москву - 16.08.2025, ПРАЙМ
Трамп допустил, что приедет на следующую встречу с Путиным в Москву
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что приедет на следующую встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москву.
"В следующий раз в Москве? Интересное предложение. Может быть и так, посмотрим", - сказал Трамп на пресс-конференции.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
