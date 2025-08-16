Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп допустил, что приедет на следующую встречу с Путиным в Москву - 16.08.2025
Трамп допустил, что приедет на следующую встречу с Путиным в Москву
Трамп допустил, что приедет на следующую встречу с Путиным в Москву - 16.08.2025, ПРАЙМ
Трамп допустил, что приедет на следующую встречу с Путиным в Москву
Добавлен бэкграунд (после второго абзаца). | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T04:04+0300
2025-08-16T04:04+0300
Добавлен бэкграунд (после второго абзаца). АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что приедет на следующую встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москву. "В следующий раз в Москве? Интересное предложение. Может быть и так, посмотрим", - сказал Трамп на пресс-конференции. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
04:04 16.08.2025
 
Трамп допустил, что приедет на следующую встречу с Путиным в Москву

Трамп допустил, что приедет на следующую встречу с Путиным в Москву

Добавлен бэкграунд (после второго абзаца).
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что приедет на следующую встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москву.
"В следующий раз в Москве? Интересное предложение. Может быть и так, посмотрим", - сказал Трамп на пресс-конференции.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
