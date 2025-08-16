Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что может подумать над усилением давления на Россию - 16.08.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что может подумать над усилением давления на Россию
Трамп заявил, что может подумать над усилением давления на Россию - 16.08.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что может подумать над усилением давления на Россию
Добавлен бэкграунд. | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T05:50+0300
2025-08-16T05:50+0300
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность усиления давления на Россию и торговых партнеров Москвы, заявил, что может подумать над этим в следующие две-три недели. "Учитывая то, что произошло сегодня, думаю, мне не нужно думать об этом сейчас. Возможно, я подумаю об этом через две-три недели, но сейчас нам не нужно об этом думать", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможность усиления давления на Москву и торговых партнеров РФ. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
05:50 16.08.2025
 
Трамп заявил, что может подумать над усилением давления на Россию

Трамп заявил, что может подумать над усилением давления на Россию через две-три недели

Добавлен бэкграунд.
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность усиления давления на Россию и торговых партнеров Москвы, заявил, что может подумать над этим в следующие две-три недели.
"Учитывая то, что произошло сегодня, думаю, мне не нужно думать об этом сейчас. Возможно, я подумаю об этом через две-три недели, но сейчас нам не нужно об этом думать", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможность усиления давления на Москву и торговых партнеров РФ.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
 
