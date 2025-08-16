https://1prime.ru/20250816/tramp-860795370.html
Трамп заявил, что может подумать над усилением давления на Россию
Трамп заявил, что может подумать над усилением давления на Россию - 16.08.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что может подумать над усилением давления на Россию
Добавлен бэкграунд. | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T05:50+0300
2025-08-16T05:50+0300
2025-08-16T05:50+0300
россия
экономика
сша
рф
москва
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
fox news
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860795370.jpg?1755312623
Добавлен бэкграунд.
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность усиления давления на Россию и торговых партнеров Москвы, заявил, что может подумать над этим в следующие две-три недели.
"Учитывая то, что произошло сегодня, думаю, мне не нужно думать об этом сейчас. Возможно, я подумаю об этом через две-три недели, но сейчас нам не нужно об этом думать", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможность усиления давления на Москву и торговых партнеров РФ.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
сша
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, рф, москва, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, fox news, мид рф, мид
РОССИЯ, Экономика, США, РФ, МОСКВА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, Fox News, МИД РФ, МИД
Трамп заявил, что может подумать над усилением давления на Россию
Трамп заявил, что может подумать над усилением давления на Россию через две-три недели
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность усиления давления на Россию и торговых партнеров Москвы, заявил, что может подумать над этим в следующие две-три недели.
"Учитывая то, что произошло сегодня, думаю, мне не нужно думать об этом сейчас. Возможно, я подумаю об этом через две-три недели, но сейчас нам не нужно об этом думать", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможность усиления давления на Москву и торговых партнеров РФ.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.