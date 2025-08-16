Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп информирует Зеленского и европейских лидеров о саммите, пишут СМИ - 16.08.2025
Трамп информирует Зеленского и европейских лидеров о саммите, пишут СМИ
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп информирует Владимира Зеленского и европейских лидеров о своем саммите с российским президентом Владимиром Путиным, передает немецкое агентство DPA со ссылкой на правительственные источники. "Трамп информирует... Зеленского и европейских лидеров о своем саммите с Владимиром Путиным", - передает агентство в субботу. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
09:35 16.08.2025
 
Трамп информирует Зеленского и европейских лидеров о саммите, пишут СМИ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп информирует Владимира Зеленского и европейских лидеров о своем саммите с российским президентом Владимиром Путиным, передает немецкое агентство DPA со ссылкой на правительственные источники.
"Трамп информирует... Зеленского и европейских лидеров о своем саммите с Владимиром Путиным", - передает агентство в субботу.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
"Ни намека на недовольство": СМИ изучили поведение Трампа на саммите
