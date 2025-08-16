https://1prime.ru/20250816/tramp-860798268.html
Трамп говорит с лидерами НАТО после звонка с Зеленским, сообщил Reuters
Трамп говорит с лидерами НАТО после звонка с Зеленским, сообщил Reuters - 16.08.2025, ПРАЙМ
Трамп говорит с лидерами НАТО после звонка с Зеленским, сообщил Reuters
Президент США Дональд Трамп ведет телефонные переговоры с руководителями стран НАТО после длительного разговора с Владимиром Зеленским, сообщает агентство... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T09:43+0300
2025-08-16T09:43+0300
2025-08-16T09:43+0300
политика
дональд трамп
телефонный разговор
нато
сша
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1778:1000_1920x0_80_0_0_7c432b3515b562bdbde1035bec6e921f.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ведет телефонные переговоры с руководителями стран НАТО после длительного разговора с Владимиром Зеленским, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом."Белый дом сообщил, что Трамп разговаривает по телефону с лидерами НАТО после продолжительного разговора с Зеленским", - пишет издание.Ранее на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон и длилась 2 часа 45 минут в узком составе в формате "три на три".
https://1prime.ru/20250816/sammit-860796889.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1648:1236_1920x0_80_0_0_2eb93bdb6515f04ba578a009a46085c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, телефонный разговор, нато, сша, владимир путин, владимир зеленский
Политика, Дональд Трамп, Телефонный разговор, НАТО, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Трамп говорит с лидерами НАТО после звонка с Зеленским, сообщил Reuters
Reuters: Трамп беседует с лидерами НАТО после продолжительного звонка с Зеленским