Трамп проинформировал главу ЕК и лидеров ЕС о переговорах с Путиным
Трамп проинформировал главу ЕК и лидеров ЕС о переговорах с Путиным - 16.08.2025, ПРАЙМ
Трамп проинформировал главу ЕК и лидеров ЕС о переговорах с Путиным
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и лидеры ряда стран ЕС поговорили с президентом США Дональдом Трампом по итогам его переговоров с президентом РФ | 16.08.2025, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 16 авг - ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и лидеры ряда стран ЕС поговорили с президентом США Дональдом Трампом по итогам его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил источник РИА Новости. "Да, такой разговор состоялся, глава Европейской комиссии в нем участвовала, он продолжался более часа", - сказал собеседник агентства.
