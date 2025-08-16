https://1prime.ru/20250816/tramp-860798521.html

Трамп проинформировал главу ЕК и лидеров ЕС о переговорах с Путиным

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и лидеры ряда стран ЕС поговорили с президентом США Дональдом Трампом по итогам его переговоров с президентом РФ

БРЮССЕЛЬ, 16 авг - ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и лидеры ряда стран ЕС поговорили с президентом США Дональдом Трампом по итогам его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил источник РИА Новости. "Да, такой разговор состоялся, глава Европейской комиссии в нем участвовала, он продолжался более часа", - сказал собеседник агентства.

