Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп более 1,5 часа говорил с Зеленским и лидерами ЕС о саммите, пишут СМИ - 16.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250816/tramp-860798962.html
Трамп более 1,5 часа говорил с Зеленским и лидерами ЕС о саммите, пишут СМИ
Трамп более 1,5 часа говорил с Зеленским и лидерами ЕС о саммите, пишут СМИ - 16.08.2025, ПРАЙМ
Трамп более 1,5 часа говорил с Зеленским и лидерами ЕС о саммите, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп более 1,5 часа говорил с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, чтобы проинформировать о своем саммите с российским лидером... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T10:15+0300
2025-08-16T10:15+0300
политика
дональд трамп
ес
владимир зеленский
телефонный разговор
владимир путин
рф
аляска
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1778:1000_1920x0_80_0_0_7c432b3515b562bdbde1035bec6e921f.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп более 1,5 часа говорил с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, чтобы проинформировать о своем саммите с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник. "Трамп более 1,5 часа беседовал с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы проинформировать их о своей встрече с Путиным", - написал он в социальной сети X. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://1prime.ru/20250816/tramp-860798521.html
рф
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1648:1236_1920x0_80_0_0_2eb93bdb6515f04ba578a009a46085c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, ес, владимир зеленский, телефонный разговор, владимир путин, рф, аляска
Политика, Дональд Трамп, ЕС, Владимир Зеленский, Телефонный разговор, Владимир Путин, РФ, Аляска
10:15 16.08.2025
 
Трамп более 1,5 часа говорил с Зеленским и лидерами ЕС о саммите, пишут СМИ

Axios: Трамп более 1,5 часа беседовал с Зеленским и лидерами Европы о саммите

© POOL | Перейти в медиабанкСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп более 1,5 часа говорил с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, чтобы проинформировать о своем саммите с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
"Трамп более 1,5 часа беседовал с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы проинформировать их о своей встрече с Путиным", - написал он в социальной сети X.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
Трамп проинформировал главу ЕК и лидеров ЕС о переговорах с Путиным
09:59
 
ПолитикаДональд ТрампЕСВладимир ЗеленскийТелефонный разговорВладимир ПутинРФАляска
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала