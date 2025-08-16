https://1prime.ru/20250816/tramp-860798962.html

Трамп более 1,5 часа говорил с Зеленским и лидерами ЕС о саммите, пишут СМИ

2025-08-16T10:15+0300

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп более 1,5 часа говорил с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, чтобы проинформировать о своем саммите с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник. "Трамп более 1,5 часа беседовал с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы проинформировать их о своей встрече с Путиным", - написал он в социальной сети X. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

