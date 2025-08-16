https://1prime.ru/20250816/tramp-860798962.html
Трамп более 1,5 часа говорил с Зеленским и лидерами ЕС о саммите, пишут СМИ
Трамп более 1,5 часа говорил с Зеленским и лидерами ЕС о саммите, пишут СМИ - 16.08.2025, ПРАЙМ
Трамп более 1,5 часа говорил с Зеленским и лидерами ЕС о саммите, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп более 1,5 часа говорил с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, чтобы проинформировать о своем саммите с российским лидером... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T10:15+0300
2025-08-16T10:15+0300
2025-08-16T10:15+0300
политика
дональд трамп
ес
владимир зеленский
телефонный разговор
владимир путин
рф
аляска
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1778:1000_1920x0_80_0_0_7c432b3515b562bdbde1035bec6e921f.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп более 1,5 часа говорил с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, чтобы проинформировать о своем саммите с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник. "Трамп более 1,5 часа беседовал с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы проинформировать их о своей встрече с Путиным", - написал он в социальной сети X. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://1prime.ru/20250816/tramp-860798521.html
рф
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1648:1236_1920x0_80_0_0_2eb93bdb6515f04ba578a009a46085c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, ес, владимир зеленский, телефонный разговор, владимир путин, рф, аляска
Политика, Дональд Трамп, ЕС, Владимир Зеленский, Телефонный разговор, Владимир Путин, РФ, Аляска
Трамп более 1,5 часа говорил с Зеленским и лидерами ЕС о саммите, пишут СМИ
Axios: Трамп более 1,5 часа беседовал с Зеленским и лидерами Европы о саммите
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп более 1,5 часа говорил с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, чтобы проинформировать о своем саммите с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
"Трамп более 1,5 часа беседовал с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы проинформировать их о своей встрече с Путиным", - написал он в социальной сети X.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Трамп проинформировал главу ЕК и лидеров ЕС о переговорах с Путиным