Трамп вернулся в Белый дом после поездки на Аляску, пишут СМИ

Трамп вернулся в Белый дом после поездки на Аляску на российско-американский саммит, сообщает газета New York Times. | 16.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Трамп вернулся в Белый дом после поездки на Аляску на российско-американский саммит, сообщает газета New York Times. "Президент Трамп снова в Белом доме", - пишет издание.
