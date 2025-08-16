https://1prime.ru/20250816/tramp-860799851.html

Трамп призвал Зеленского и лидеров НАТО пойти на быструю мирную сделку

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Журналист портала Axios Барак Равид, со ссылкой на источник, сообщил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО выразил следующее мнение: "быстрое мирное соглашение лучше, чем просто прекращение огня".Ранее агентство Reuters со ссылкой на Белый дом распространило информацию о телефонном разговоре Трампа с лидерами НАТО, который последовал за длительным звонком с главой киевского режима."Я думаю, быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня", - цитирует источник журналиста слова Трампа в ходе разговора. Ранее на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе длились два часа 45 минут и проходили в формате "три на три". От российской стороны участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.

