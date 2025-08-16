Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп призвал Зеленского и лидеров НАТО пойти на быструю мирную сделку - 16.08.2025
Трамп призвал Зеленского и лидеров НАТО пойти на быструю мирную сделку
2025-08-16T10:49+0300
2025-08-16T10:49+0300
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Журналист портала Axios Барак Равид, со ссылкой на источник, сообщил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО выразил следующее мнение: "быстрое мирное соглашение лучше, чем просто прекращение огня".Ранее агентство Reuters со ссылкой на Белый дом распространило информацию о телефонном разговоре Трампа с лидерами НАТО, который последовал за длительным звонком с главой киевского режима."Я думаю, быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня", - цитирует источник журналиста слова Трампа в ходе разговора. Ранее на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе длились два часа 45 минут и проходили в формате "три на три". От российской стороны участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Журналист портала Axios Барак Равид, со ссылкой на источник, сообщил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО выразил следующее мнение: "быстрое мирное соглашение лучше, чем просто прекращение огня".
Ранее агентство Reuters со ссылкой на Белый дом распространило информацию о телефонном разговоре Трампа с лидерами НАТО, который последовал за длительным звонком с главой киевского режима.
"Я думаю, быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня", - цитирует источник журналиста слова Трампа в ходе разговора.
Ранее на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе длились два часа 45 минут и проходили в формате "три на три". От российской стороны участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
СМИ сообщили о планах Зеленского встретиться с Трампом в понедельник
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
