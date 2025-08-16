Трамп призвал Зеленского и лидеров НАТО пойти на быструю мирную сделку

https://1prime.ru/20250816/tramp-860799851.html
политика
дональд трамп
прекращение огня
сша
владимир зеленский
нато
россия
владимир путин
аляска
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Журналист портала Axios Барак Равид, со ссылкой на источник, сообщил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО выразил следующее мнение: "быстрое мирное соглашение лучше, чем просто прекращение огня".Ранее агентство Reuters со ссылкой на Белый дом распространило информацию о телефонном разговоре Трампа с лидерами НАТО, который последовал за длительным звонком с главой киевского режима."Я думаю, быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня", - цитирует источник журналиста слова Трампа в ходе разговора. Ранее на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе длились два часа 45 минут и проходили в формате "три на три". От российской стороны участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.
сша
аляска
Axios: Трамп заявил Зеленскому и лидерам НАТО, что мирная сделка лучше прекращения огня
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Журналист портала Axios Барак Равид, со ссылкой на источник, сообщил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО выразил следующее мнение: "быстрое мирное соглашение лучше, чем просто прекращение огня".
Ранее агентство Reuters со ссылкой на Белый дом распространило информацию о телефонном разговоре Трампа с лидерами НАТО, который последовал за длительным звонком с главой киевского режима.
"Я думаю, быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня", - цитирует источник журналиста слова Трампа в ходе разговора.
Ранее на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе длились два часа 45 минут и проходили в формате "три на три". От российской стороны участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.
