https://1prime.ru/20250816/tramp-860800888.html

"Успешный день". Трамп дал оценку встрече с Путиным на Аляске

"Успешный день". Трамп дал оценку встрече с Путиным на Аляске - 16.08.2025, ПРАЙМ

"Успешный день". Трамп дал оценку встрече с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп отметил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным прошла очень успешно. | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T12:01+0300

2025-08-16T12:01+0300

2025-08-16T12:01+0300

политика

дональд трамп

владимир путин

саммит

аляска

россия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860783373_0:0:1841:1037_1920x0_80_0_0_1ec11305c4a5276125f40af7e52ff8a9.jpg

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отметил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным прошла очень успешно."Отличный и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.Переговоры между Путиным и Трампом, которые длились более двух с половиной часов, состоялись на Аляске. По их итогам лидеры провели совместную пресс-конференцию.Со стороны России во встрече участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.По итогам саммита Путин заявил, что ситуация вокруг Украины была одной из ключевых тем обсуждения на Аляске. Он подчеркнул, что между ним и Трампом установился конструктивный и доверительный диалог, который может привести к разрешению конфликта на Украине. Трамп, в свою очередь, отметил, что по ряду вопросов по Украине соглашения пока нет, но у обеих сторон есть "хорошие шансы" прийти к договоренности.

https://1prime.ru/20250816/tramp-860799851.html

аляска

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, владимир путин, саммит, аляска, россия, сша