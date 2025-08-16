https://1prime.ru/20250816/tramp-860800888.html
"Успешный день". Трамп дал оценку встрече с Путиным на Аляске
"Успешный день". Трамп дал оценку встрече с Путиным на Аляске - 16.08.2025, ПРАЙМ
"Успешный день". Трамп дал оценку встрече с Путиным на Аляске
Президент США Дональд Трамп отметил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным прошла очень успешно. | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T12:01+0300
2025-08-16T12:01+0300
2025-08-16T12:01+0300
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отметил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным прошла очень успешно."Отличный и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.Переговоры между Путиным и Трампом, которые длились более двух с половиной часов, состоялись на Аляске. По их итогам лидеры провели совместную пресс-конференцию.Со стороны России во встрече участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.По итогам саммита Путин заявил, что ситуация вокруг Украины была одной из ключевых тем обсуждения на Аляске. Он подчеркнул, что между ним и Трампом установился конструктивный и доверительный диалог, который может привести к разрешению конфликта на Украине. Трамп, в свою очередь, отметил, что по ряду вопросов по Украине соглашения пока нет, но у обеих сторон есть "хорошие шансы" прийти к договоренности.
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отметил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным прошла очень успешно.
"Отличный и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Переговоры между Путиным и Трампом, которые длились более двух с половиной часов, состоялись на Аляске. По их итогам лидеры провели совместную пресс-конференцию.
Со стороны России во встрече участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.
По итогам саммита Путин заявил, что ситуация вокруг Украины была одной из ключевых тем обсуждения на Аляске. Он подчеркнул, что между ним и Трампом установился конструктивный и доверительный диалог, который может привести к разрешению конфликта на Украине. Трамп, в свою очередь, отметил, что по ряду вопросов по Украине соглашения пока нет, но у обеих сторон есть "хорошие шансы" прийти к договоренности.
