Трамп анонсировал встречу с Зеленским в понедельник

2025-08-16T12:03+0300
2025-08-16T12:03+0300
2025-08-16T12:03+0300
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил, что в понедельник примет Владимира Зеленского в Овальном кабинете."Зеленский прибудет в округ Колумбия, в Овальный кабинет, в понедельник днём. Если всё получится, мы запланируем встречу с президентом (Владимиром) Путиным", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Ранее на Аляске состоялись переговоры между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Встреча прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе формата "три на три" длились около двух часов сорока пяти минут. В российской делегации участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.
