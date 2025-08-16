https://1prime.ru/20250816/tramp-860802516.html

"Достаточно сравнить": СМИ отметили особое отношение Трампа к Путину

"Достаточно сравнить": СМИ отметили особое отношение Трампа к Путину - 16.08.2025, ПРАЙМ

"Достаточно сравнить": СМИ отметили особое отношение Трампа к Путину

16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Испанский колумнист Льюис Бассетс из газеты Pais отметил заметную разницу в обращении президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. По его мнению, Трамп проявил к Путину "более чем почтительное" отношение, тогда как в феврале в Белом доме Зеленский столкнулся с унизительным приемом."Достаточно сравнить более чем почтительное обращение с Путиным на саммите в Анкоридже с позорной и унизительной засадой, которую он устроил Зеленскому в Белом доме", - пишет Бессетс.Ранее на Аляске прошли переговоры между Путиным и Трампом. Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже и длилась два часа сорок пять минут в формате "три на три". Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.28 февраля в Белом доме Трамп резко отчитал Зеленского, который прибыл для подписания соглашения о совместной разработке украинских ресурсов. Американский президент потребовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал Зеленского как неблагодарного агитатора, когда тот принялся оправдывать свои действия, вновь обвинять Россию и угрожать США последствиями украинского конфликта, несмотря на территориальную удаленность. По итогам встречи киевскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Позднее спикер палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил, что Зеленскому следует пересмотреть свою позицию и вернуться к переговорам, иначе руководство Украиной может перейти к другому человеку.

