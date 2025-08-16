https://1prime.ru/20250816/tramp-860804449.html

Эксперт узнал, что ждет Европу, если Трамп выйдет из переговоров по Украине

Эксперт узнал, что ждет Европу, если Трамп выйдет из переговоров по Украине - 16.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт узнал, что ждет Европу, если Трамп выйдет из переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по Украине, тогда европейцы "впадут в полную истерику" и будут всеми силами снабжать Киев американским... | 16.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по Украине, тогда европейцы "впадут в полную истерику" и будут всеми силами снабжать Киев американским оружием, такое мнение высказал РИА Новости немецкий политолог Александр Рар. "Трамп, по-видимому, выйдет из игры, переложив ответственность за Украину на плечи европейцев. В отличие от Трампа, который объективно оценивает ситуацию на поле боя и признает российские национальные интересы, европейцы впадут в полную истерику и будут снабжать Украину все новым оружием (закупая его в Америке), в надежде на некий "прорыв" ВСУ на фронте", - считает политолог. По его словам, европейцы "полностью лишились стратегического мышления". Евросоюз не пойдет на открытые военные действия против обладающей ядерным арсеналом России, несмотря на попытки Владимира Зеленского втянуть европейцев в конфликт, но продолжит "всеми силами" поддерживать Киев, и "война на истощение" будет продолжаться, предположил Рар. "Есть, конечно, еще вариант смены режима в Киеве, замены Зеленского - или на более сговорчивого политика, который согласится со сдачей территорий. Или же, наоборот, украинские националисты пойдут ва-банк, полагаясь на поддержку Европы", - добавил эксперт. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

