Туск заявил о начале решающей стадии "игры за будущее" Украины и Европы

2025-08-16T16:48+0300

ВАРШАВА, 16 авг – ПРАЙМ. После встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "игра за будущее" Украины, Польши и всей Европы вошла в решающую фазу, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. "Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу... Поэтому сохранение единства всего Запада имеет решающее значение", - написал он в социальной сети Х. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

украина, европа, польша, дональд туск