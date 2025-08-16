Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туск заявил о начале решающей стадии "игры за будущее" Украины и Европы - 16.08.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Туск заявил о начале решающей стадии "игры за будущее" Украины и Европы
Туск заявил о начале решающей стадии "игры за будущее" Украины и Европы - 16.08.2025
Туск заявил о начале решающей стадии "игры за будущее" Украины и Европы
После встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "игра за будущее" Украины, Польши и всей Европы вошла в решающую фазу, заявил польский | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T16:48+0300
2025-08-16T16:48+0300
политика
украина
европа
польша
дональд туск
ВАРШАВА, 16 авг – ПРАЙМ. После встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "игра за будущее" Украины, Польши и всей Европы вошла в решающую фазу, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. "Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу... Поэтому сохранение единства всего Запада имеет решающее значение", - написал он в социальной сети Х. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
украина
европа
польша
украина, европа, польша, дональд туск
Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, ПОЛЬША, Дональд Туск
16:48 16.08.2025
 
Туск заявил о начале решающей стадии "игры за будущее" Украины и Европы

Туск: "игра за будущее" Украины и Европы вошла в финальную фазу

© Фото : Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
© Фото : Администрация Президента Украины
ВАРШАВА, 16 авг – ПРАЙМ. После встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "игра за будущее" Украины, Польши и всей Европы вошла в решающую фазу, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.
"Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу... Поэтому сохранение единства всего Запада имеет решающее значение", - написал он в социальной сети Х.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
Мерц заверил Украину в "непоколебимой солидарности" европейцев
15:11
 
ПолитикаУКРАИНАЕВРОПАПОЛЬШАДональд Туск
 
 
