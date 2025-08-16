Туск заявил о начале решающей стадии "игры за будущее" Украины и Европы

https://1prime.ru/20250816/tusk-860805776.html
ВАРШАВА, 16 авг – ПРАЙМ. После встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "игра за будущее" Украины, Польши и всей Европы вошла в решающую фазу, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. "Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу... Поэтому сохранение единства всего Запада имеет решающее значение", - написал он в социальной сети Х. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
