https://1prime.ru/20250816/uae-860808425.html

МИД ОАЭ оценил усилия Путина и Трампа по Украине

МИД ОАЭ оценил усилия Путина и Трампа по Украине - 16.08.2025, ПРАЙМ

МИД ОАЭ оценил усилия Путина и Трампа по Украине

Министерство иностранных дел ОАЭ после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявило, что совместные усилия двух лидеров по завершению | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T20:50+0300

2025-08-16T20:50+0300

2025-08-16T21:21+0300

политика

россия

оаэ

рф

сша

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860786863_0:0:2753:1549_1920x0_80_0_0_0ea9a4a2ee1e9c919c1ba5955a30fe82.jpg

ДУБАЙ, 16 авг - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел ОАЭ после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявило, что совместные усилия двух лидеров по завершению украинского кризиса внушают надежду на укрепление глобального мира и стабильности. "Министерство иностранных дел высоко оценило эту историческую встречу, подтвердив, что конструктивный диалог является наилучшим путем для сближения точек зрения и урегулирования конфликтов. Оно отметило, что совместные усилия двух президентов по завершению украинского кризиса внушают надежду на укрепление глобального мира и стабильности", - говорится в заявлении МИД ОАЭ. Также внешнеполитическое ведомство ОАЭ высоко оценило усилия Трампа по укреплению диалога и поиску мирных решений и посчитало встречу двух президентов важным шагом для создания атмосферы доверия на европейском континенте. Встреча Путина и Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://1prime.ru/20250816/soveschanie-860807295.html

оаэ

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оаэ, рф, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, мид