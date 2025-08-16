Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД ОАЭ оценил усилия Путина и Трампа по Украине
МИД ОАЭ оценил усилия Путина и Трампа по Украине
МИД ОАЭ оценил усилия Путина и Трампа по Украине - 16.08.2025, ПРАЙМ
МИД ОАЭ оценил усилия Путина и Трампа по Украине
Министерство иностранных дел ОАЭ после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявило, что совместные усилия двух лидеров по завершению | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T20:50+0300
2025-08-16T21:21+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860786863_0:0:2753:1549_1920x0_80_0_0_0ea9a4a2ee1e9c919c1ba5955a30fe82.jpg
ДУБАЙ, 16 авг - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел ОАЭ после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявило, что совместные усилия двух лидеров по завершению украинского кризиса внушают надежду на укрепление глобального мира и стабильности. "Министерство иностранных дел высоко оценило эту историческую встречу, подтвердив, что конструктивный диалог является наилучшим путем для сближения точек зрения и урегулирования конфликтов. Оно отметило, что совместные усилия двух президентов по завершению украинского кризиса внушают надежду на укрепление глобального мира и стабильности", - говорится в заявлении МИД ОАЭ. Также внешнеполитическое ведомство ОАЭ высоко оценило усилия Трампа по укреплению диалога и поиску мирных решений и посчитало встречу двух президентов важным шагом для создания атмосферы доверия на европейском континенте. Встреча Путина и Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
20:50 16.08.2025 (обновлено: 21:21 16.08.2025)
 
МИД ОАЭ оценил усилия Путина и Трампа по Украине

МИД ОАЭ: усилия Путина и Трампа по Украине внушают надежду на укрепление мира

© РИА Новости . Сергей Бобылев
© РИА Новости . Сергей Бобылев
ДУБАЙ, 16 авг - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел ОАЭ после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявило, что совместные усилия двух лидеров по завершению украинского кризиса внушают надежду на укрепление глобального мира и стабильности.
"Министерство иностранных дел высоко оценило эту историческую встречу, подтвердив, что конструктивный диалог является наилучшим путем для сближения точек зрения и урегулирования конфликтов. Оно отметило, что совместные усилия двух президентов по завершению украинского кризиса внушают надежду на укрепление глобального мира и стабильности", - говорится в заявлении МИД ОАЭ.
Также внешнеполитическое ведомство ОАЭ высоко оценило усилия Трампа по укреплению диалога и поиску мирных решений и посчитало встречу двух президентов важным шагом для создания атмосферы доверия на европейском континенте.
Встреча Путина и Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Путин провел совещание по итогам встречи с Трампом на Аляске
