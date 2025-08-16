Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Есть соглашение": СМИ сообщили о шансе на прекращение огня на Украине - 16.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250816/ukraina-860799713.html
"Есть соглашение": СМИ сообщили о шансе на прекращение огня на Украине
"Есть соглашение": СМИ сообщили о шансе на прекращение огня на Украине - 16.08.2025, ПРАЙМ
"Есть соглашение": СМИ сообщили о шансе на прекращение огня на Украине
Журналист журнала Economist Оливер Кэрролл, ссылаясь на источник, сообщил о якобы предварительном соглашении о временном прекращении огня в воздухе до... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T10:43+0300
2025-08-16T10:43+0300
политика
владимир путин
дональд трамп
сша
владимир зеленский
встреча
прекращение огня
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859714080_0:130:3177:1917_1920x0_80_0_0_7518cfb5137cfc5fc6768d99b56d60ec.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Журналист журнала Economist Оливер Кэрролл, ссылаясь на источник, сообщил о якобы предварительном соглашении о временном прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского."Мне сказали, что есть предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи лидеров", - написал Кэрролл в соцсети X.По словам источника, на который ссылается Кэррол "небо даст сигналы" о предварительных итогах переговоров.Ранее на Аляске прошли переговоры между Путиным и Трампом. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе длились два часа 45 минут и проходили в формате "три на три". От российской стороны участвовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.
https://1prime.ru/20250816/zelenskiy-860799476.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859714080_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_32e4ba3e50f2fa01168e1370054a69d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, дональд трамп, сша, владимир зеленский, встреча, прекращение огня
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Владимир Зеленский, встреча, прекращение огня
10:43 16.08.2025
 
"Есть соглашение": СМИ сообщили о шансе на прекращение огня на Украине

Economist узнали о якобы соглашении на прекращение огня в воздухе на Украине

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Журналист журнала Economist Оливер Кэрролл, ссылаясь на источник, сообщил о якобы предварительном соглашении о временном прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
"Мне сказали, что есть предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи лидеров", - написал Кэрролл в соцсети X.
По словам источника, на который ссылается Кэррол "небо даст сигналы" о предварительных итогах переговоров.
Ранее на Аляске прошли переговоры между Путиным и Трампом. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе длились два часа 45 минут и проходили в формате "три на три". От российской стороны участвовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
СМИ сообщили о планах Зеленского встретиться с Трампом в понедельник
10:28
 
ПолитикаВладимир ПутинДональд ТрампСШАВладимир Зеленскийвстречапрекращение огня
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала