"Есть соглашение": СМИ сообщили о шансе на прекращение огня на Украине

"Есть соглашение": СМИ сообщили о шансе на прекращение огня на Украине

2025-08-16T10:43+0300

политика

владимир путин

дональд трамп

сша

владимир зеленский

встреча

прекращение огня

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Журналист журнала Economist Оливер Кэрролл, ссылаясь на источник, сообщил о якобы предварительном соглашении о временном прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского."Мне сказали, что есть предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи лидеров", - написал Кэрролл в соцсети X.По словам источника, на который ссылается Кэррол "небо даст сигналы" о предварительных итогах переговоров.Ранее на Аляске прошли переговоры между Путиным и Трампом. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе длились два часа 45 минут и проходили в формате "три на три". От российской стороны участвовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.

сша

2025

владимир путин, дональд трамп, сша, владимир зеленский, встреча, прекращение огня