Ушаков ответил на вопрос о дате следующей встрече Путина и Трампа
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Юрий Ушаков, помощник президента России, сообщил, что пока не располагает информацией о дате следующей встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.Ранее на Аляске прошли переговоры между российским и американским лидерами, по окончании которых они провели совместную пресс-конференцию."Пока не знаю", - ответил Ушаков на вопрос о том, когда состоится следующая встреча лидеров, в интервью "Первому каналу" после выступления президентов на пресс-конференции. Переговоры состоялись на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже и длились два часа 45 минут в узком составе в формате "три на три". Со стороны России в них участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Стивена Уиткофф.
