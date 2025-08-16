https://1prime.ru/20250816/ushakov-860798397.html
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина, Трампа и Зеленского
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что вопрос проведения трехсторонней встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, а также главы киевского режима Владимира Зеленского пока не обсуждался в ходе российско-американских контактов.Ранее на Аляске прошли переговоры между российским и американским лидерами. Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон и длилась 2 часа 45 минут в узком составе в формате "три на три"."Пока тема не затрагивалась", - сказал Ушаков в эфире Первого канала в ответ на вопрос о возможном трехстороннем формате.
