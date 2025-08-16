https://1prime.ru/20250816/video-860786632.html
Опубликовано видео подъезда к месту саммита Россия-США
Опубликовано видео подъезда к месту саммита Россия-США
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал видео подъезда к месту проведения саммита РФ-США на военной базе Анкоридже.
"Подъезд на саммит Россия-США", - написал он Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
На ролике видно, что путь проходит мимо рядов военной техники.
Российско-американский саммит в узком составе начался в пятницу на Аляске. Переговоры проходят уже полтора часа, затем состоится встреча делегаций в широком составе и обед.
В составе делегации РФ помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
