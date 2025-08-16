https://1prime.ru/20250816/video-860786632.html

Опубликовано видео подъезда к месту саммита Россия-США

Опубликовано видео подъезда к месту саммита Россия-США - 16.08.2025, ПРАЙМ

Опубликовано видео подъезда к месту саммита Россия-США

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал видео подъезда | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T00:23+0300

2025-08-16T00:23+0300

2025-08-16T00:23+0300

экономика

россия

рф

аляска

кирилл дмитриев

юрий ушаков

сергей лавров

рфпи

instagram

meta

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860786632.jpg?1755293012

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал видео подъезда к месту проведения саммита РФ-США на военной базе Анкоридже. "Подъезд на саммит Россия-США", - написал он Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). На ролике видно, что путь проходит мимо рядов военной техники. Российско-американский саммит в узком составе начался в пятницу на Аляске. Переговоры проходят уже полтора часа, затем состоится встреча делегаций в широком составе и обед. В составе делегации РФ помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

рф

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, аляска, кирилл дмитриев, юрий ушаков, сергей лавров, рфпи, instagram, meta