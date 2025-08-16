Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
16.08.2025, ПРАЙМ
Лидеры Европы приглашены на встречу Трампа и Зеленского, пишет NYT
Политика
Лидеры Европы приглашены на встречу Трампа и Зеленского, пишет NYT
Лидеры Европы приглашены на встречу Трампа и Зеленского, пишет NYT - 16.08.2025, ПРАЙМ
Лидеры Европы приглашены на встречу Трампа и Зеленского, пишет NYT
Европейские руководители получили приглашение принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая запланирована на... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T17:08+0300
2025-08-16T17:08+0300
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Европейские руководители получили приглашение принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая запланирована на понедельник в Белом доме, сообщает газета New York Times со ссылкой на анонимных чиновников.В субботу глава киевского режима подтвердил, что после саммита Россия — США он и Трамп провели телефонный разговор, после чего Трамп провел беседы по итогам саммита с лидерами ЕС. Позже Зеленский сообщил о предстоящем визите в США 18 августа для встречи с главой Белого дома."Трамп обсудит этот план (по урегулированию конфликта - ред.) с... Зеленским в понедельник в Белом доме, и европейские лидеры приглашены присутствовать на встрече", - говорится в сообщении. В субботу на Аляске прошли переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера. Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три" и длились 2 часа 45 минут. От российской стороны участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
17:08 16.08.2025
 
Лидеры Европы приглашены на встречу Трампа и Зеленского, пишет NYT

Здание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Европейские руководители получили приглашение принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая запланирована на понедельник в Белом доме, сообщает газета New York Times со ссылкой на анонимных чиновников.
В субботу глава киевского режима подтвердил, что после саммита Россия — США он и Трамп провели телефонный разговор, после чего Трамп провел беседы по итогам саммита с лидерами ЕС. Позже Зеленский сообщил о предстоящем визите в США 18 августа для встречи с главой Белого дома.
"Трамп обсудит этот план (по урегулированию конфликта - ред.) с... Зеленским в понедельник в Белом доме, и европейские лидеры приглашены присутствовать на встрече", - говорится в сообщении.
В субботу на Аляске прошли переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера. Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три" и длились 2 часа 45 минут. От российской стороны участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Трамп анонсировал встречу с Зеленским в понедельник
