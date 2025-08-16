https://1prime.ru/20250816/vstrecha-860809378.html
Трамп хочет провести встречу Путина и Зеленского 22 августа, пишут СМИ
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что хотел бы провести трехстороннюю встречу с участием президента России Владимира Путина и Зеленского уже 22 августа, сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с разговором. "Он (Трамп - ред.) также заявил европейским лидерам в телефонном разговоре после саммита (на Аляске - ред.), что хочет организовать трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу (22 августа - ред.)", - говорится в материале портала.
