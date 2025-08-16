Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп хочет провести встречу Путина и Зеленского 22 августа, пишут СМИ - 16.08.2025
Трамп хочет провести встречу Путина и Зеленского 22 августа, пишут СМИ
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что хотел бы провести трехстороннюю встречу с участием президента России Владимира Путина и Зеленского уже 22 августа, сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с разговором. "Он (Трамп - ред.) также заявил европейским лидерам в телефонном разговоре после саммита (на Аляске - ред.), что хочет организовать трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу (22 августа - ред.)", - говорится в материале портала.
россия, сша, аляска, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Аляска, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
22:15 16.08.2025
 
Трамп хочет провести встречу Путина и Зеленского 22 августа, пишут СМИ

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСаммит России и США на Аляске
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что хотел бы провести трехстороннюю встречу с участием президента России Владимира Путина и Зеленского уже 22 августа, сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с разговором.
"Он (Трамп - ред.) также заявил европейским лидерам в телефонном разговоре после саммита (на Аляске - ред.), что хочет организовать трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу (22 августа - ред.)", - говорится в материале портала.
Президент Владимир Путин провел совещание о подготовке российско-американской встречи в верхах
Путин провел совещание по итогам встречи с Трампом на Аляске
Политика РОССИЯ США Аляска Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин
 
 
