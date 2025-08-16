https://1prime.ru/20250816/vstrecha-860809378.html

Трамп хочет провести встречу Путина и Зеленского 22 августа, пишут СМИ

Трамп хочет провести встречу Путина и Зеленского 22 августа, пишут СМИ - 16.08.2025, ПРАЙМ

Трамп хочет провести встречу Путина и Зеленского 22 августа, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что хотел бы провести трехстороннюю встречу с... | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T22:15+0300

2025-08-16T22:15+0300

2025-08-16T22:15+0300

политика

россия

сша

аляска

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791371_0:70:3393:1978_1920x0_80_0_0_f804bb31da52cb2c8f246023ed15b14a.jpg

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что хотел бы провести трехстороннюю встречу с участием президента России Владимира Путина и Зеленского уже 22 августа, сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с разговором. "Он (Трамп - ред.) также заявил европейским лидерам в телефонном разговоре после саммита (на Аляске - ред.), что хочет организовать трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу (22 августа - ред.)", - говорится в материале портала.

https://1prime.ru/20250816/soveschanie-860807295.html

сша

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, аляска, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин