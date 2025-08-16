https://1prime.ru/20250816/vyplata-860775576.html
Эксперт рассказал о новой ежегодной выплате для семей с детьми
Эксперт рассказал о новой ежегодной выплате для семей с детьми
общество
вадим виноградов
социальный фонд
МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. С 2026 года работающие родители двоих и более детей смогут обратиться за новой ежегодной выплатой. Суть данной меры поддержки - возврат части исчисленного за предыдущий год налога на доход физических лиц (НДФЛ), рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Получить эту выплату могут семьи, где:Чтобы рассчитать среднедушевой доход семьи, необходимо сумму доходов всех членов семьи за год, предшествующий году обращения, разделить на 12 и на число членов семьи (а это родители и дети). Затем полученный результат сравнивается с 1,5-кратным размером прожиточного минимума на душу населения, установленного в субъекте РФ на тот же год. Если рассчитанный среднедушевой доход будет меньше 1,5 прожиточного минимума, можно претендовать на выплату при соблюдении других условий.Размер выплаты определяется как разница между суммой расчетного НДФЛ, исчисленного с доходов за предыдущий год по стандартной ставке в 13 % (без учета вычетов), и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6%."Предположим, доход семьи, с которого был уплачен НДФЛ в предыдущем году, составил 900 000 рублей (75 000 в месяц). Расчетный исчисленный НДФЛ с этого дохода - 117 000 рублей. (900 000 рублей x 13%). НДФЛ с той же суммы, но по ставке 6 % - 54 000 рублей. Таким образом, размер выплаты составит 63 000 рублей (117000 – 54 000)", - пояснил эксперт.Для получения ежегодной семейной выплаты нужно подать заявление в Социальный фонд России по месту жительства в период с 1 июня до 1 октября. Впервые это можно будет сделать с 1 июня по 1 октября 2026 года. Есть разные способы - лично, через МФЦ или в электронном виде через Единый портал госуслуг.Факт получения ежегодной семейной выплаты не учитывается при определении прав граждан на получение иных выплат и мер соцподдержки, которые также могут быть связаны с уровнем дохода семьи.
МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. С 2026 года работающие родители двоих и более детей смогут обратиться за новой ежегодной выплатой. Суть данной меры поддержки - возврат части исчисленного за предыдущий год налога на доход физических лиц (НДФЛ), рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Получить эту выплату могут семьи, где:
- дети еще не достигли 18 лет (в случае получения образования по очной форме – 23 лет);
- родители с доходов за прошлый год уплатили НДФЛ;
- у заявителя не было задолженности по уплате алиментов;
- среднедушевой доход семьи за предшествующий год не превышал 1,5-кратный прожиточный минимум на душу населения в субъекте РФ по месту проживания семьи.
Чтобы рассчитать среднедушевой доход семьи, необходимо сумму доходов всех членов семьи за год, предшествующий году обращения, разделить на 12 и на число членов семьи (а это родители и дети). Затем полученный результат сравнивается с 1,5-кратным размером прожиточного минимума на душу населения, установленного в субъекте РФ на тот же год. Если рассчитанный среднедушевой доход будет меньше 1,5 прожиточного минимума, можно претендовать на выплату при соблюдении других условий.
Размер выплаты определяется как разница между суммой расчетного НДФЛ, исчисленного с доходов за предыдущий год по стандартной ставке в 13 % (без учета вычетов), и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6%.
"Предположим, доход семьи, с которого был уплачен НДФЛ в предыдущем году, составил 900 000 рублей (75 000 в месяц). Расчетный исчисленный НДФЛ с этого дохода - 117 000 рублей. (900 000 рублей x 13%). НДФЛ с той же суммы, но по ставке 6 % - 54 000 рублей. Таким образом, размер выплаты составит 63 000 рублей (117000 – 54 000)", - пояснил эксперт.
Для получения ежегодной семейной выплаты нужно подать заявление в Социальный фонд России по месту жительства в период с 1 июня до 1 октября. Впервые это можно будет сделать с 1 июня по 1 октября 2026 года. Есть разные способы - лично, через МФЦ или в электронном виде через Единый портал госуслуг.
Факт получения ежегодной семейной выплаты не учитывается при определении прав граждан на получение иных выплат и мер соцподдержки, которые также могут быть связаны с уровнем дохода семьи.