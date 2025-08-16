Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о разговоре Трампа с Зеленским и лидерами Европы - 16.08.2025, ПРАЙМ
Политика
СМИ рассказали о разговоре Трампа с Зеленским и лидерами Европы
2025-08-16T20:22+0300
2025-08-16T20:22+0300
политика
сша
европа
аляска
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
washington post
ес
мид рф
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Созвон президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами Европы после саммита с российским лидером Владимиром Путиным был более напряженным, чем разговор ранее на этой неделе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник. "Звонок Трампа, чтобы проинформировать Зеленского и европейских лидеров о саммите... был более напряженным, чем телефонный разговор между европейцами и Трампом ранее на этой неделе", - говорится в публикации. В субботу Зеленский подтвердил разговор с Трампом и лидерами стран ЕС после саммита Россия-США, а также запланированный на 18 августа визит в Штаты для встречи с американским лидером. В пятницу на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча Трампа и Путина. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
сша, европа, аляска, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, washington post, ес, мид рф
Политика, США, ЕВРОПА, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Washington Post, ЕС, МИД РФ
20:22 16.08.2025
 
СМИ рассказали о разговоре Трампа с Зеленским и лидерами Европы

© РИА Новости . Сергей Бобылев
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Созвон президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами Европы после саммита с российским лидером Владимиром Путиным был более напряженным, чем разговор ранее на этой неделе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.
"Звонок Трампа, чтобы проинформировать Зеленского и европейских лидеров о саммите... был более напряженным, чем телефонный разговор между европейцами и Трампом ранее на этой неделе", - говорится в публикации.
В субботу Зеленский подтвердил разговор с Трампом и лидерами стран ЕС после саммита Россия-США, а также запланированный на 18 августа визит в Штаты для встречи с американским лидером.
В пятницу на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча Трампа и Путина. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент Владимир Путин провел совещание о подготовке российско-американской встречи в верхах
Путин провел совещание по итогам встречи с Трампом на Аляске
ПолитикаСШАЕВРОПААляскаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинWashington PostЕСМИД РФ
 
 
