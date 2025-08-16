https://1prime.ru/20250816/wp-860808246.html
СМИ рассказали о разговоре Трампа с Зеленским и лидерами Европы
2025-08-16T20:22+0300
политика
сша
европа
аляска
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
washington post
ес
мид рф
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Созвон президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами Европы после саммита с российским лидером Владимиром Путиным был более напряженным, чем разговор ранее на этой неделе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник. "Звонок Трампа, чтобы проинформировать Зеленского и европейских лидеров о саммите... был более напряженным, чем телефонный разговор между европейцами и Трампом ранее на этой неделе", - говорится в публикации. В субботу Зеленский подтвердил разговор с Трампом и лидерами стран ЕС после саммита Россия-США, а также запланированный на 18 августа визит в Штаты для встречи с американским лидером. В пятницу на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча Трампа и Путина. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
сша
европа
аляска
В пятницу на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча Трампа и Путина. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
