Захарова назвала состояние западных СМИ "помешательством" - 16.08.2025
Захарова назвала состояние западных СМИ "помешательством"
2025-08-16T00:23+0300
2025-08-16T00:23+0300
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "помешательством, переходящим в полное безумие" состояние западных СМИ, увидевших красную дорожку для президента России Владимира Путина в США, а до этого писавших об "изоляции России". "Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске. Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.
Захарова назвала состояние западных СМИ "помешательством"

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "помешательством, переходящим в полное безумие" состояние западных СМИ, увидевших красную дорожку для президента России Владимира Путина в США, а до этого писавших об "изоляции России".
"Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске.
Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.
 
