"Путин надавил". На Западе узнали, на что придется пойти Трампу и Европе

2025-08-16T08:38+0300

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Британский дипломат Иан Прауд заявил, что президенту США Дональду Трампу по итогам саммита на Аляске с президентом России Владимиром Путиным предстоит обсудить с европейскими странами вопрос приостановки расширения НАТО."Похоже, Путин сильно надавил, чтобы НАТО сняли с повестки дня, и Трампу придется обсудить это с Европой и Зеленским", — написал журналист в соцсети Х.При этом эксперт подчеркнул, что Западу следовало бы принять такое предложение и прекратить боевые действия на Украине. Тем не менее, Прауд выразил сомнения, что кто-то из европейских лидеров захочет пойти на подобный шаг.Переговоры между Путиным и Трампом прошли в субботу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Встреча в узком составе в формате "три на три" длилась два часа 45 минут.Со стороны России в переговорах участвовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.

