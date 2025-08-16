Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В воскресенье пройдет заседание "коалиции желающих", сообщает AFP - 16.08.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250816/zasedanie-860805490.html
В воскресенье пройдет заседание "коалиции желающих", сообщает AFP
В воскресенье пройдет заседание "коалиции желающих", сообщает AFP - 16.08.2025, ПРАЙМ
В воскресенье пройдет заседание "коалиции желающих", сообщает AFP
Президент Франции Эммануэль Макрон совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем проведут в воскресенье... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T16:26+0300
2025-08-16T16:26+0300
политика
коалиция
франция
великобритания
германия
эммануэль макрон
фридрих мерц
кир стармер
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/11/857671951_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_71ef3d35f5257824336933b938b48b6d.jpg
ПАРИЖ, 16 авг – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем проведут в воскресенье очередное заседание "коалиции желающих" в формате видеоконференции, сообщает в субботу Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.Ранее сам Макрон анонсировал скорую встречу коалиции после саммита России и США, не уточнив точную дату проведения."Макрон, Стармер и Мерц соберут в воскресенье по видеосвязи страны "коалиции желающих", - говорится в материале. По информации агентства, начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.Ранее на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске прошла встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и длились 2 часа 45 минут. От российской стороны участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://1prime.ru/20250816/merts-860804589.html
франция
великобритания
германия
коалиция, франция, великобритания, германия, эммануэль макрон, фридрих мерц, кир стармер
Политика, коалиция, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер
16:26 16.08.2025
 
В воскресенье пройдет заседание "коалиции желающих", сообщает AFP

AFP: Франция, Британия и ФРГ проведут в воскресенье заседание "коалиции желающих"

© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing StreetДональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025 - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing Street
ПАРИЖ, 16 авг – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем проведут в воскресенье очередное заседание "коалиции желающих" в формате видеоконференции, сообщает в субботу Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
Ранее сам Макрон анонсировал скорую встречу коалиции после саммита России и США, не уточнив точную дату проведения.
"Макрон, Стармер и Мерц соберут в воскресенье по видеосвязи страны "коалиции желающих", - говорится в материале.
По информации агентства, начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Ранее на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске прошла встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и длились 2 часа 45 минут. От российской стороны участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
Мерц заверил Украину в "непоколебимой солидарности" европейцев
Политика коалиция ФРАНЦИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ГЕРМАНИЯ Эммануэль Макрон Фридрих Мерц Кир Стармер
 
 
