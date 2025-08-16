В воскресенье пройдет заседание "коалиции желающих", сообщает AFP

https://1prime.ru/20250816/zasedanie-860805490.html
ПАРИЖ, 16 авг – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем проведут в воскресенье очередное заседание "коалиции желающих" в формате видеоконференции, сообщает в субботу Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.Ранее сам Макрон анонсировал скорую встречу коалиции после саммита России и США, не уточнив точную дату проведения."Макрон, Стармер и Мерц соберут в воскресенье по видеосвязи страны "коалиции желающих", - говорится в материале. По информации агентства, начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.Ранее на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске прошла встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и длились 2 часа 45 минут. От российской стороны участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
