В Колумбии прогнозируют скорый уход Зеленского после саммита на Аляске

В Колумбии прогнозируют скорый уход Зеленского после саммита на Аляске

БОГОТА, 16 авг - ПРАЙМ. Эксперт по международным отношениям из колумбийского Университета Экстернадо Давид Маурисио Кастрильон Керриган в интервью РИА Новости заявил, что уход Владимира Зеленского с поста после саммита России и США на Аляске может быть логичным и выгодным для всех сторон, поскольку новый руководитель Украины мог бы согласиться на условия мира с Россией, которые сейчас неприемлемы для Зеленского.Ранее на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча в формате "три на три" длилась почти три часа. От российской стороны участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и советник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.Кастрильон отметил, что смена руководства Украины могла бы иметь политический смысл: новый президент с обновленным образом смог бы принять компромиссные решения под давлением США, что поспособствовало бы стабилизации ситуации. По его словам, Украина сейчас сталкивается с серьезными трудностями из-за участившихся неудач армии ВСУ на фронте и уменьшения международной поддержки. Зеленскому будет сложно изменить курс, так как его политика строилась на победе в конфликте, однако поражение может обойтись дороже, чем согласие на переговоры с учётом текущих реалий."Встреча показывает европейцам две вещи: что США серьезно относятся к достижению мира на Украине и что они ищут прагматические решения вместо идеологических подходов, которые доминировали при (предыдущем президенте США Джо) Байдене, более свойственных холодной войне, чем современности. Это должно стать сигналом для Европы объективно воспринимать реальность", - заключил эксперт.

2025

