https://1prime.ru/20250816/zelenskiy-860799476.html
СМИ сообщили о планах Зеленского встретиться с Трампом в понедельник
СМИ сообщили о планах Зеленского встретиться с Трампом в понедельник - 16.08.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о планах Зеленского встретиться с Трампом в понедельник
Владимир Зеленский намерен посетить Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом уже в понедельник, сообщил журналист портала Axios Барак Равид,... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T10:28+0300
2025-08-16T10:28+0300
2025-08-16T10:28+0300
политика
владимир зеленский
дональд трамп
встреча
вашингтон
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682160_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_e7030ad1b40cbf6bd54caf11f4c83ce5.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский намерен посетить Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом уже в понедельник, сообщил журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на источник."Зеленский планирует приехать на встречу с президентом Трампом в Вашингтон уже в понедельник", - написал Равид в социальной сети X.
https://1prime.ru/20250816/tramp-860798962.html
вашингтон
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682160_367:0:3096:2047_1920x0_80_0_0_321f88359ea809ba9e74109040171a6a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, дональд трамп, встреча, вашингтон, сша, украина
Политика, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, встреча, ВАШИНГТОН, США, УКРАИНА
СМИ сообщили о планах Зеленского встретиться с Трампом в понедельник
Axios: Зеленский планирует встретиться с Трампом в Вашингтоне уже в понедельник