СМИ сообщили о планах Зеленского встретиться с Трампом в понедельник - 16.08.2025
Политика
СМИ сообщили о планах Зеленского встретиться с Трампом в понедельник
2025-08-16T10:28+0300
2025-08-16T10:28+0300
политика
владимир зеленский
дональд трамп
встреча
вашингтон
сша
украина
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский намерен посетить Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом уже в понедельник, сообщил журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на источник."Зеленский планирует приехать на встречу с президентом Трампом в Вашингтон уже в понедельник", - написал Равид в социальной сети X.
вашингтон
сша
украина
владимир зеленский, дональд трамп, встреча, вашингтон, сша, украина
Политика, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, встреча, ВАШИНГТОН, США, УКРАИНА
10:28 16.08.2025
 
СМИ сообщили о планах Зеленского встретиться с Трампом в понедельник

Axios: Зеленский планирует встретиться с Трампом в Вашингтоне уже в понедельник

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский намерен посетить Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом уже в понедельник, сообщил журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на источник.
"Зеленский планирует приехать на встречу с президентом Трампом в Вашингтон уже в понедельник", - написал Равид в социальной сети X.
Трамп более 1,5 часа говорил с Зеленским и лидерами ЕС о саммите, пишут СМИ
