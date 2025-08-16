Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Будут ругать". СМИ узнали, что ждет Зеленского в понедельник в Вашингтоне - 16.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250816/zelenskiy-860802792.html
"Будут ругать". СМИ узнали, что ждет Зеленского в понедельник в Вашингтоне
"Будут ругать". СМИ узнали, что ждет Зеленского в понедельник в Вашингтоне - 16.08.2025, ПРАЙМ
"Будут ругать". СМИ узнали, что ждет Зеленского в понедельник в Вашингтоне
Турецкое издание Yeni Akit в субботу сообщило, что Владимир Зеленский, который планирует посетить Вашингтон в понедельник, вероятно, вновь столкнётся с критикой | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T13:38+0300
2025-08-16T14:20+0300
политика
дональд трамп
владимир зеленский
украина
сша
владимир путин
россия
встреча
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/33/841313396_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_8c39aa1fdd1370550f9af853a5f70ac8.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Турецкое издание Yeni Akit в субботу сообщило, что Владимир Зеленский, который планирует посетить Вашингтон в понедельник, вероятно, вновь столкнётся с критикой во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.В субботу завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Трампом. Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, и длилась два часа сорок пять минут в формате "три на три". Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф."Зеленского снова будут ругать… Украинский лидер Зеленский объявил, что в понедельник отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США (Дональдом) Трампом, который его обругал во время своего последнего визита", - пишет издание.В пятницу Трамп обратился в интервью Fox News к главе киевского режима, призвав того признать многочисленные потери Украины в конфликте с Россией.
https://1prime.ru/20250816/tramp-860802516.html
украина
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/33/841313396_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_80d677ffac156caa6e6d639bcfa1050c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, владимир зеленский, украина, сша, владимир путин, россия, встреча, вашингтон
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, УКРАИНА, США, Владимир Путин, РОССИЯ, встреча, ВАШИНГТОН
13:38 16.08.2025 (обновлено: 14:20 16.08.2025)
 
"Будут ругать". СМИ узнали, что ждет Зеленского в понедельник в Вашингтоне

Yeni Akit: Зеленского вновь будут отчитывать во время его визита в Вашингтон

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Турецкое издание Yeni Akit в субботу сообщило, что Владимир Зеленский, который планирует посетить Вашингтон в понедельник, вероятно, вновь столкнётся с критикой во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.
В субботу завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Трампом. Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, и длилась два часа сорок пять минут в формате "три на три". Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.
"Зеленского снова будут ругать… Украинский лидер Зеленский объявил, что в понедельник отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США (Дональдом) Трампом, который его обругал во время своего последнего визита", - пишет издание.
В пятницу Трамп обратился в интервью Fox News к главе киевского режима, призвав того признать многочисленные потери Украины в конфликте с Россией.
Встреча президентов России и США на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
"Достаточно сравнить": СМИ отметили особое отношение Трампа к Путину
13:23
 
ПолитикаДональд ТрампВладимир ЗеленскийУКРАИНАСШАВладимир ПутинРОССИЯвстречаВАШИНГТОН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала