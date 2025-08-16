https://1prime.ru/20250816/zelenskiy-860802792.html
"Будут ругать". СМИ узнали, что ждет Зеленского в понедельник в Вашингтоне
"Будут ругать". СМИ узнали, что ждет Зеленского в понедельник в Вашингтоне - 16.08.2025, ПРАЙМ
"Будут ругать". СМИ узнали, что ждет Зеленского в понедельник в Вашингтоне
Турецкое издание Yeni Akit в субботу сообщило, что Владимир Зеленский, который планирует посетить Вашингтон в понедельник, вероятно, вновь столкнётся с критикой | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T13:38+0300
2025-08-16T13:38+0300
2025-08-16T14:20+0300
политика
дональд трамп
владимир зеленский
украина
сша
владимир путин
россия
встреча
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/33/841313396_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_8c39aa1fdd1370550f9af853a5f70ac8.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Турецкое издание Yeni Akit в субботу сообщило, что Владимир Зеленский, который планирует посетить Вашингтон в понедельник, вероятно, вновь столкнётся с критикой во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.В субботу завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Трампом. Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, и длилась два часа сорок пять минут в формате "три на три". Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф."Зеленского снова будут ругать… Украинский лидер Зеленский объявил, что в понедельник отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США (Дональдом) Трампом, который его обругал во время своего последнего визита", - пишет издание.В пятницу Трамп обратился в интервью Fox News к главе киевского режима, призвав того признать многочисленные потери Украины в конфликте с Россией.
https://1prime.ru/20250816/tramp-860802516.html
украина
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/33/841313396_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_80d677ffac156caa6e6d639bcfa1050c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, владимир зеленский, украина, сша, владимир путин, россия, встреча, вашингтон
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, УКРАИНА, США, Владимир Путин, РОССИЯ, встреча, ВАШИНГТОН
"Будут ругать". СМИ узнали, что ждет Зеленского в понедельник в Вашингтоне
Yeni Akit: Зеленского вновь будут отчитывать во время его визита в Вашингтон