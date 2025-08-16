https://1prime.ru/20250816/zelenskiy-860802792.html

"Будут ругать". СМИ узнали, что ждет Зеленского в понедельник в Вашингтоне

"Будут ругать". СМИ узнали, что ждет Зеленского в понедельник в Вашингтоне - 16.08.2025, ПРАЙМ

"Будут ругать". СМИ узнали, что ждет Зеленского в понедельник в Вашингтоне

Турецкое издание Yeni Akit в субботу сообщило, что Владимир Зеленский, который планирует посетить Вашингтон в понедельник, вероятно, вновь столкнётся с критикой | 16.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Турецкое издание Yeni Akit в субботу сообщило, что Владимир Зеленский, который планирует посетить Вашингтон в понедельник, вероятно, вновь столкнётся с критикой во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.В субботу завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Трампом. Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, и длилась два часа сорок пять минут в формате "три на три". Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф."Зеленского снова будут ругать… Украинский лидер Зеленский объявил, что в понедельник отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США (Дональдом) Трампом, который его обругал во время своего последнего визита", - пишет издание.В пятницу Трамп обратился в интервью Fox News к главе киевского режима, призвав того признать многочисленные потери Украины в конфликте с Россией.

