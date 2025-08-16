"Самоубийство": в Киеве оценили шансы Зеленского продолжать конфликт

https://1prime.ru/20250816/zelenskiy-860804732.html

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что у Владимира Зеленского нет шансов продолжать военные действия после встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.Он отметил, что не видит никаких возможностей для Зеленского удержать ситуацию и продолжать войну после переговоров Трампа и Путина. По словам депутата, если европейские лидеры получат от главы Белого дома мирный план, то даже частичное согласие на него отдельных членов проукраинской коалиции может привести к ее развалу и значительно снизить оборонные возможности Украины."Впереди "сложные решения", которые станут политическим самоубийством для Зеленского", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. В субботу завершились переговоры президентов России и США, проходившие на Аляске. Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже и длилась два часа сорок пять минут в формате "три на три". От российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

