Минсельхоз Казахстана отметил рост экспорта зерна с сентября по август

2025-08-16T16:26+0300

экономика

казахстан

минсельхоз

мировая экономика

экспорт

зерно

АЛМА-АТА, 16 авг - ПРАЙМ. Казахстан с сентября 2024 года по 10 августа 2025 года экспортировал 9,8 миллиона тонн зерна нового урожая, что на 55% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-2024 годов, сообщает в субботу пресс-служба министерства сельского хозяйства республики. "В период с сентября 2024 года по 10 августа 2025 года объем экспорта зерна составил 9,8 миллиона тонн, что на 55% выше, чем за аналогичный период 2023-2024 годов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте сельскохозяйственного ведомства. Уточняется, что основными направлениями экспорта казахстанского зерна стали страны СНГ, а также Иран и Афганистан. Так, экспорт в Узбекистан увеличился на 34,4%, с 2,75 до 3,7 миллиона тонн. В Таджикистан объемы выросли на 46% - до 1,4 миллиона тонн, в Афганистан - на 51,6%, до 329 тысяч тонн. Поставки в Киргизию удвоились - с 131 до 262 тысяч тонн. В Иран экспорт зерна вырос в 16 раз, достигнув 974 тысячи тонн, а в Азербайджан - в 121 раз, до 728 тысяч тонн. "Положительная динамика экспорта подтверждает высокую конкурентоспособность казахстанской сельхозпродукции и результативность государственной поддержки, направленной на развитие агропромышленного комплекса и укрепление экспортного потенциала страны", - отметили в минсельхозе. В июле национальный оператор железных дорог сообщил, что Казахстан с начала экспорта во Вьетнам в мае поставил в эту страну через территорию Китая 15 тысяч тонн пшеницы.

казахстан

2025

