В России создали универсальный дрон для передачи данных
В России создали универсальный дрон для передачи данных
2025-08-17T17:20+0300
МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Российская компания-разработчик БПЛА, КБ "Валькирия", создала универсальный дрон для передачи данных в условиях действия систем радиоэлектронной борьбы, комплекс был показан впервые на форуме БПЛА в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. "Это устройство, которое полностью разработано нашими инженерами как с точки зрения планера, так и с точки зрения сборки электронных компонентов в единую сеть. С учетом проводки, развесовки, расположения элементов, в том месте, где, соответственно, возможна передача данных", - сказал генеральный директор КБ "Валькирия" Евгений Сердечный агентству. Сердечный отметил, что самолет может использоваться в военном направлении в качестве воздушного разведчика, который способен быстро передавать высококачественную информацию для последующего анализа, БПЛА может находиться в воздухе до 24 часов. "В военном смысле это разведчик, который может передавать как потоковое видео, так и, в зависимости от установленного оборудования, набор фотографий, аэрофотосъемки в формате GeoTIFF в режиме реального времени с передачей этих фотографий онлайн, допустим, на облачный сервер и последующей обработке при помощи нейросетей", - сказал генеральный директор КБ "Валькирия". Он добавил, что БПЛА хорошо себя проявляет в мониторинге распределенных инфраструктурных проектов, например, инфраструктуры в виде трубопроводов, газопроводов, линий электропередач, мониторинга береговой линии, поиска мониторинга лесных пожаров, также дрон способен принимать участие в спасательных операциях, его можно использовать для поиска людей с использованием тепловизора. "Компания КБ "Валькирия" сумела создать оптимизированный с точки зрения сочетания многих ключевых параметров, включая продолжительность полета, надежность и стоимость беспилотный комплекс. Указанные особенности позволяют положительно оценивать перспективы этого комплекса как в части внутреннего применения, так и в экспортном плане", - полагает ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов. "Наличие системы спутниковой связи позволяет применять БЛА за пределами зоны действия радиолинии прямой видимости или же в районах, где активно действуют системы радиоэлектронной борьбы. Не исключено, что в дальнейшем здесь могут быть применены отечественные решения в области спутниковой связи", - добавил Федутинов.
