Три лидера ЕС, глава ЕК и генсек НАТО будут на встрече Трампа и Зеленского
Политика
Три лидера ЕС, глава ЕК и генсек НАТО будут на встрече Трампа и Зеленского
Лидеры трех стран Европейского Союза, а также руководители Еврокомиссии и НАТО примут участие в встрече между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром... | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T13:13+0300
2025-08-17T13:59+0300
БРЮССЕЛЬ, 17 авг – ПРАЙМ. Лидеры трех стран Европейского Союза, а также руководители Еврокомиссии и НАТО примут участие в встрече между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которая пройдет в Вашингтоне.В числе участников:Представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус сообщил, что на переговорах, запланированных на понедельник, будут обсуждаться вопросы безопасности, территориальные аспекты, поддержка Украины и санкции против России.Урсула фон дер Ляйен отметила, что Владимир Зеленский прибудет в Брюссель в воскресенье, чтобы участвовать в онлайн-заседании "коалиции желающих" вместе с ней.После саммита между Россией и США на Аляске Дональд Трамп поделился его итогами с европейскими лидерами. Согласно информации портала Axios, он намерен организовать трехстороннюю встречу между США, Россией и Украиной уже 22 августа.
Политика, США, Брюссель, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕК
13:13 17.08.2025 (обновлено: 13:59 17.08.2025)
 
Три лидера ЕС, глава ЕК и генсек НАТО будут на встрече Трампа и Зеленского

Три лидера ЕС, глава ЕК и генсек НАТО примут участие во встрече Трампа с Зеленским

Белый дом в США
БРЮССЕЛЬ, 17 авг – ПРАЙМ. Лидеры трех стран Европейского Союза, а также руководители Еврокомиссии и НАТО примут участие в встрече между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которая пройдет в Вашингтоне.
В числе участников:
  • президент Франции Эммануэль Макрон;
  • генсек Североатлантического альянса Марк Рютте;
  • глава ЕК Урсула фон дер Ляйен;
  • канцлер ФРГ Фридрих Мерц;
  • президент Финляндии Александр Стубб.
Представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус сообщил, что на переговорах, запланированных на понедельник, будут обсуждаться вопросы безопасности, территориальные аспекты, поддержка Украины и санкции против России.
Урсула фон дер Ляйен отметила, что Владимир Зеленский прибудет в Брюссель в воскресенье, чтобы участвовать в онлайн-заседании "коалиции желающих" вместе с ней.
После саммита между Россией и США на Аляске Дональд Трамп поделился его итогами с европейскими лидерами. Согласно информации портала Axios, он намерен организовать трехстороннюю встречу между США, Россией и Украиной уже 22 августа.
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Fox News: Трамп поддержал идею о полном контроле России над Донбассом
