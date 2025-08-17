https://1prime.ru/20250817/ek--860818931.html

Три лидера ЕС, глава ЕК и генсек НАТО будут на встрече Трампа и Зеленского

17.08.2025

Три лидера ЕС, глава ЕК и генсек НАТО будут на встрече Трампа и Зеленского

Лидеры трех стран Европейского Союза, а также руководители Еврокомиссии и НАТО примут участие в встрече между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром...

2025-08-17T13:13+0300

2025-08-17T13:13+0300

2025-08-17T13:59+0300

политика

сша

брюссель

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

ек

БРЮССЕЛЬ, 17 авг – ПРАЙМ. Лидеры трех стран Европейского Союза, а также руководители Еврокомиссии и НАТО примут участие в встрече между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которая пройдет в Вашингтоне.В числе участников:Представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус сообщил, что на переговорах, запланированных на понедельник, будут обсуждаться вопросы безопасности, территориальные аспекты, поддержка Украины и санкции против России.Урсула фон дер Ляйен отметила, что Владимир Зеленский прибудет в Брюссель в воскресенье, чтобы участвовать в онлайн-заседании "коалиции желающих" вместе с ней.После саммита между Россией и США на Аляске Дональд Трамп поделился его итогами с европейскими лидерами. Согласно информации портала Axios, он намерен организовать трехстороннюю встречу между США, Россией и Украиной уже 22 августа.

сша

брюссель

2025

Новости

сша, брюссель, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ек