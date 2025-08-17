Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕК заявили о готовности внести вклад в гарантии безопасности Украины - 17.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250817/ek-860824231.html
В ЕК заявили о готовности внести вклад в гарантии безопасности Украины
В ЕК заявили о готовности внести вклад в гарантии безопасности Украины - 17.08.2025, ПРАЙМ
В ЕК заявили о готовности внести вклад в гарантии безопасности Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готова внести свой вклад в инициативу президента США Дональда Трампа по обеспечению гарантий... | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T16:50+0300
2025-08-17T16:50+0300
политика
мировая экономика
сша
украина
рф
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
нато
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 авг - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готова внести свой вклад в инициативу президента США Дональда Трампа по обеспечению гарантий безопасности Украины по принципу пятой статьи устава НАТО. "Мы приветствуем готовность президента Трампа внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности, аналогичных статье 5, для Украины, и "коалиция желающих", включая Европейский союз, готова участвовать в этом", - сказала она на совместной пресс-конференции в Брюсселе с Владимиром Зеленским. По ее словам, в Брюсселе также настаивают на том, что вооруженные силы Украины "не должны быть ограничены в сотрудничестве с любыми третьими странами". Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами предположил, что руководство РФ не будет против предоставления Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине. Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на европейского чиновника, переговоры Трампа и европейских лидеров частично касались гарантий безопасности Украине "по типу статьи 5" устава НАТО при поддержке Европы и США в случае заключения мирного соглашения. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://1prime.ru/20250817/ssha-860823438.html
сша
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, украина, рф, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, нато, cnn, мид рф
Политика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, РФ, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, НАТО, CNN, МИД РФ
16:50 17.08.2025
 
В ЕК заявили о готовности внести вклад в гарантии безопасности Украины

Фон дер Ляйен: Европа готова внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© fotolia.com / moonrun
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 17 авг - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готова внести свой вклад в инициативу президента США Дональда Трампа по обеспечению гарантий безопасности Украины по принципу пятой статьи устава НАТО.
"Мы приветствуем готовность президента Трампа внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности, аналогичных статье 5, для Украины, и "коалиция желающих", включая Европейский союз, готова участвовать в этом", - сказала она на совместной пресс-конференции в Брюсселе с Владимиром Зеленским.
По ее словам, в Брюсселе также настаивают на том, что вооруженные силы Украины "не должны быть ограничены в сотрудничестве с любыми третьими странами".
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами предположил, что руководство РФ не будет против предоставления Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине.
Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на европейского чиновника, переговоры Трампа и европейских лидеров частично касались гарантий безопасности Украине "по типу статьи 5" устава НАТО при поддержке Европы и США в случае заключения мирного соглашения.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Саммит России и США на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
Россия и США согласовали гарантии безопасности для Украины, заявил Уиткофф
16:29
 
ПолитикаМировая экономикаСШАУКРАИНАРФДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийНАТОCNNМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала