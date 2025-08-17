https://1prime.ru/20250817/ek-860824231.html
В ЕК заявили о готовности внести вклад в гарантии безопасности Украины
В ЕК заявили о готовности внести вклад в гарантии безопасности Украины - 17.08.2025, ПРАЙМ
В ЕК заявили о готовности внести вклад в гарантии безопасности Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готова внести свой вклад в инициативу президента США Дональда Трампа по обеспечению гарантий... | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T16:50+0300
2025-08-17T16:50+0300
2025-08-17T16:50+0300
политика
мировая экономика
сша
украина
рф
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
нато
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 авг - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готова внести свой вклад в инициативу президента США Дональда Трампа по обеспечению гарантий безопасности Украины по принципу пятой статьи устава НАТО. "Мы приветствуем готовность президента Трампа внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности, аналогичных статье 5, для Украины, и "коалиция желающих", включая Европейский союз, готова участвовать в этом", - сказала она на совместной пресс-конференции в Брюсселе с Владимиром Зеленским. По ее словам, в Брюсселе также настаивают на том, что вооруженные силы Украины "не должны быть ограничены в сотрудничестве с любыми третьими странами". Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами предположил, что руководство РФ не будет против предоставления Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине. Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на европейского чиновника, переговоры Трампа и европейских лидеров частично касались гарантий безопасности Украине "по типу статьи 5" устава НАТО при поддержке Европы и США в случае заключения мирного соглашения. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://1prime.ru/20250817/ssha-860823438.html
сша
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, украина, рф, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, нато, cnn, мид рф
Политика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, РФ, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, НАТО, CNN, МИД РФ
В ЕК заявили о готовности внести вклад в гарантии безопасности Украины
Фон дер Ляйен: Европа готова внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины
БРЮССЕЛЬ, 17 авг - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готова внести свой вклад в инициативу президента США Дональда Трампа по обеспечению гарантий безопасности Украины по принципу пятой статьи устава НАТО.
"Мы приветствуем готовность президента Трампа внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности, аналогичных статье 5, для Украины, и "коалиция желающих", включая Европейский союз, готова участвовать в этом", - сказала она на совместной пресс-конференции в Брюсселе с Владимиром Зеленским.
По ее словам, в Брюсселе также настаивают на том, что вооруженные силы Украины "не должны быть ограничены в сотрудничестве с любыми третьими странами".
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами предположил, что руководство РФ не будет против предоставления Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине.
Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на европейского чиновника, переговоры Трампа и европейских лидеров частично касались гарантий безопасности Украине "по типу статьи 5" устава НАТО при поддержке Европы и США в случае заключения мирного соглашения.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Россия и США согласовали гарантии безопасности для Украины, заявил Уиткофф