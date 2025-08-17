Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Добиться силой". Глава ЕК сделала дерзкое заявление в пику Трампу
Политика
"Добиться силой". Глава ЕК сделала дерзкое заявление в пику Трампу
"Добиться силой". Глава ЕК сделала дерзкое заявление в пику Трампу
Евросоюз считает, что завершить украинский конфликт можно лишь с помощью силы. Такое заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на... | 17.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Евросоюз считает, что завершить украинский конфликт можно лишь с помощью силы. Такое заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе.В частности, она заявила: "Мир (на Украине - прим. ред.) должен быть достигнут силой".Лидеры входящих в "коалиции желающих" европейских государств в преддверии переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсудили в формате видеосовещания вопросы украинских территорий и предоставление Киеву гарантий безопасности.Ранее Владимир Зеленский провел в Брюсселе переговоры с председателем ЕК фон дер Ляйен. Вслед за этим "коалиция желающих" провела видеосовещание при участии главы ЕК и генерального секретаря Марка Рютте.На понедельник, 18 августа, намечена встреча лидеров ЕС, Рютте, фон дер Ляйен и Зеленского с Трампом в Вашингтоне.
украина
урсула фон дер ляйен, украина, мир, сила
Политика, Урсула фон дер Ляйен, УКРАИНА, МИР, сила
21:52 17.08.2025 (обновлено: 22:22 17.08.2025)
 
"Добиться силой". Глава ЕК сделала дерзкое заявление в пику Трампу

Фон дер Ляйен: мира на Украине нужно добиться силой

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EP
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Евросоюз считает, что завершить украинский конфликт можно лишь с помощью силы. Такое заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе.
В частности, она заявила: "Мир (на Украине - прим. ред.) должен быть достигнут силой".
Лидеры входящих в "коалиции желающих" европейских государств в преддверии переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсудили в формате видеосовещания вопросы украинских территорий и предоставление Киеву гарантий безопасности.
Ранее Владимир Зеленский провел в Брюсселе переговоры с председателем ЕК фон дер Ляйен. Вслед за этим "коалиция желающих" провела видеосовещание при участии главы ЕК и генерального секретаря Марка Рютте.
На понедельник, 18 августа, намечена встреча лидеров ЕС, Рютте, фон дер Ляйен и Зеленского с Трампом в Вашингтоне.
Глава ЕК сообщила, когда будет готов новый пакет санкций против России
Политика
 
 
