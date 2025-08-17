https://1prime.ru/20250817/ek-860828838.html

"Добиться силой". Глава ЕК сделала дерзкое заявление в пику Трампу

"Добиться силой". Глава ЕК сделала дерзкое заявление в пику Трампу

МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Евросоюз считает, что завершить украинский конфликт можно лишь с помощью силы. Такое заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе.В частности, она заявила: "Мир (на Украине - прим. ред.) должен быть достигнут силой".Лидеры входящих в "коалиции желающих" европейских государств в преддверии переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсудили в формате видеосовещания вопросы украинских территорий и предоставление Киеву гарантий безопасности.Ранее Владимир Зеленский провел в Брюсселе переговоры с председателем ЕК фон дер Ляйен. Вслед за этим "коалиция желающих" провела видеосовещание при участии главы ЕК и генерального секретаря Марка Рютте.На понедельник, 18 августа, намечена встреча лидеров ЕС, Рютте, фон дер Ляйен и Зеленского с Трампом в Вашингтоне.

украина

2025

