Эксперт прокомментировал переговоры Путина и Трампа - 17.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал переговоры Путина и Трампа
2025-08-17T00:30+0300
2025-08-17T00:30+0300
ЛА-ПАС, 17 авг - ПРАЙМ. Нельзя исключать возможности экономических мер давления со стороны президента США Дональда Трампа на страны, которые будут против мира между Россией и Украиной, выразил мнение в беседе с РИА Новости эквадорский эксперт по геополитическим и международным вопросам Пабло Барраган. "Я думаю, что Дональд Трамп не будет сомневаться по поводу введения пошлин против стран атлантического альянса, которые будут возражать против мира между Россией и Украиной. Думаю, что нельзя исключать такой возможности использования этого нового (экономического - ред) "оружия"... К сожалению, Европа хочет, чтобы конфликт между Россией и Украиной существовал, чтобы увеличить объемы экспорта вооружений", - полагает Барраган. В целом, эксперт охарактеризовал состоявшиеся на Аляске переговоры между президентами России и США как положительные и продуктивные. "Лидеры могущественных держав открывают дорогу крепкому и справедливому мирному процессу", - подчеркнул Барраган. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
россия, мировая экономика, сша, украина, аляска, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, мид
00:30 17.08.2025
 
ЛА-ПАС, 17 авг - ПРАЙМ. Нельзя исключать возможности экономических мер давления со стороны президента США Дональда Трампа на страны, которые будут против мира между Россией и Украиной, выразил мнение в беседе с РИА Новости эквадорский эксперт по геополитическим и международным вопросам Пабло Барраган.
"Я думаю, что Дональд Трамп не будет сомневаться по поводу введения пошлин против стран атлантического альянса, которые будут возражать против мира между Россией и Украиной. Думаю, что нельзя исключать такой возможности использования этого нового (экономического - ред) "оружия"... К сожалению, Европа хочет, чтобы конфликт между Россией и Украиной существовал, чтобы увеличить объемы экспорта вооружений", - полагает Барраган.
В целом, эксперт охарактеризовал состоявшиеся на Аляске переговоры между президентами России и США как положительные и продуктивные.
"Лидеры могущественных держав открывают дорогу крепкому и справедливому мирному процессу", - подчеркнул Барраган.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
 
