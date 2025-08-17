https://1prime.ru/20250817/ekspert-860812462.html

Эксперт оценил перспективы улучшения отношений России и США

Эксперт оценил перспективы улучшения отношений России и США - 17.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил перспективы улучшения отношений России и США

Россия и США могут значительно улучшить отношения в ряде сфер, в том числе в областях контроля вооружений и космоса, выразил мнение в беседе с РИА Новости... | 17.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-17T06:46+0300

2025-08-17T06:46+0300

2025-08-17T06:46+0300

технологии

экономика

россия

сша

арктика

аляска

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860812462.jpg?1755402385

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Россия и США могут значительно улучшить отношения в ряде сфер, в том числе в областях контроля вооружений и космоса, выразил мнение в беседе с РИА Новости преподаватель международных отношений Гамильтонского колледжа Алан Кафруни. "Есть потенциал значительного улучшения отношений, включая контроль вооружений и сотрудничество в (сферах - ред.) торговли, энергетики, космоса, Арктики и ресурсов", - сказал агентству эксперт. Вместе с тем, по мнению Кафруни, полная нормализация отношений в ближайшее время маловероятна, так как в таком случае американский лидер Дональд Трамп столкнется с "масштабным противостоянием со стороны воинственно настроенных неоконсерваторов" и СМИ. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа. Их встреча прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.

сша

арктика

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, сша, арктика, аляска, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, мид рф, мид