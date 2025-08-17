https://1prime.ru/20250817/ekspert-860812462.html
Эксперт оценил перспективы улучшения отношений России и США
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Россия и США могут значительно улучшить отношения в ряде сфер, в том числе в областях контроля вооружений и космоса, выразил мнение в беседе с РИА Новости преподаватель международных отношений Гамильтонского колледжа Алан Кафруни.
"Есть потенциал значительного улучшения отношений, включая контроль вооружений и сотрудничество в (сферах - ред.) торговли, энергетики, космоса, Арктики и ресурсов", - сказал агентству эксперт.
Вместе с тем, по мнению Кафруни, полная нормализация отношений в ближайшее время маловероятна, так как в таком случае американский лидер Дональд Трамп столкнется с "масштабным противостоянием со стороны воинственно настроенных неоконсерваторов" и СМИ.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа. Их встреча прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.
