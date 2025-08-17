https://1prime.ru/20250817/evropa-860826058.html
Европейские лидеры саботируют мирный процесс, утверждают во Франции
Европейские лидеры саботируют мирный процесс, утверждают во Франции - 17.08.2025, ПРАЙМ
Европейские лидеры саботируют мирный процесс, утверждают во Франции
Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что европейские лидеры визитом в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским саботируют мирное... | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T18:23+0300
2025-08-17T18:23+0300
2025-08-17T18:23+0300
политика
европа
сша
конфликт на украине
урегулирование
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_0:108:2400:1458_1920x0_80_0_0_389993a78b6998c968b53185a86bdfa3.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что европейские лидеры визитом в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским саботируют мирное урегулирование украинского конфликта. Зеленский направится с визитом в Вашингтон в понедельник. Об участии во встрече позже заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. "В этот понедельник все одержимые войной европейские сумасшедшие приземлятся в Белом доме вместе с Зеленским, чтобы попытаться повлиять на (президента США Дональда - ред.) Трампа! Их цель - саботировать мирный процесс!" - написал Филиппо на странице в соцсети X. Политик выразил мнение, что европейские лидеры по прибытии в Вашингтоне вызовут презрение у президента США Дональда Трампа. Он также добавил, что Франции необходимо "срочно" выйти из ЕС и НАТО. "Я с трудом могу себе представить, какое презрение должен испытывать Трамп к этой кучке коррумпированных людей, предателей своей страны, неспособных существовать друг без друга!" - добавил Филиппо. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа. Их встреча прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.
https://1prime.ru/20250817/ek--860818931.html
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_156:0:2244:1566_1920x0_80_0_0_33dd3fb3694b0b12896746d01812dcc4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, сша, конфликт на украине, урегулирование, мнение
Политика, ЕВРОПА, США, Конфликт на Украине, урегулирование, мнение
Европейские лидеры саботируют мирный процесс, утверждают во Франции
Филиппо: европейские лидеры визитом в Вашингтон саботируют мирный процесс
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что европейские лидеры визитом в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским саботируют мирное урегулирование украинского конфликта.
Зеленский направится с визитом в Вашингтон в понедельник. Об участии во встрече позже заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
"В этот понедельник все одержимые войной европейские сумасшедшие приземлятся в Белом доме вместе с Зеленским, чтобы попытаться повлиять на (президента США Дональда - ред.) Трампа! Их цель - саботировать мирный процесс!" - написал Филиппо на странице в соцсети X.
Политик выразил мнение, что европейские лидеры по прибытии в Вашингтоне вызовут презрение у президента США Дональда Трампа. Он также добавил, что Франции необходимо "срочно" выйти из ЕС и НАТО.
"Я с трудом могу себе представить, какое презрение должен испытывать Трамп к этой кучке коррумпированных людей, предателей своей страны, неспособных существовать друг без друга!" - добавил Филиппо.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа. Их встреча прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.
Ряд лидеров ЕС, глава ЕК и генсек НАТО будут на встрече Трампа и Зеленского