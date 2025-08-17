Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В бундестаге объяснили, почему Европа не попала на саммит на Аляске
В бундестаге объяснили, почему Европа не попала на саммит на Аляске
2025-08-17T21:28+0300
2025-08-17T21:29+0300
БЕРЛИН, 17 авг - ПРАЙМ. Страны ЕС сами не захотели участвовать в мирных переговорах по Украине, поэтому и не были приглашены на Аляску, где провели встречу президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Армин Лашет в интервью изданию Tagesspiegel. "Было ясно, что президент США Трамп будет стремиться к переговорам с Путиным о завершении войны. Довольно странно, что теперь европейцы жалуются на то, что их не пригласили за стол переговоров, если раньше они сами никогда не были готовы к диалогу", - сказал Лашет (ХДС). То, что на Аляске за столом переговоров не было Владимира Зеленского и лидеров государств ЕС, - "собственная вина" стран Европы, поскольку ставка делалась лишь на военное решение конфликта, подчеркнул он. "Если мы хотим, чтобы в этой войне появились серьезные шаги в направлении мира, то это (встреча Трампа и Путина - ред.) - правильный путь. Дипломатия сейчас означает находить решения за закрытыми дверями, создавать возможности для консенсуса, а не производить громкие заголовки в СМИ", - добавил депутат. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
21:28 17.08.2025
 
В бундестаге объяснили, почему Европа не попала на саммит на Аляске

Депутат бундестага: Европа сама виновата, что не попала на переговоры на Аляске

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . Николай Филяков
Перейти в медиабанк
БЕРЛИН, 17 авг - ПРАЙМ. Страны ЕС сами не захотели участвовать в мирных переговорах по Украине, поэтому и не были приглашены на Аляску, где провели встречу президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Армин Лашет в интервью изданию Tagesspiegel.
"Было ясно, что президент США Трамп будет стремиться к переговорам с Путиным о завершении войны. Довольно странно, что теперь европейцы жалуются на то, что их не пригласили за стол переговоров, если раньше они сами никогда не были готовы к диалогу", - сказал Лашет (ХДС).
То, что на Аляске за столом переговоров не было Владимира Зеленского и лидеров государств ЕС, - "собственная вина" стран Европы, поскольку ставка делалась лишь на военное решение конфликта, подчеркнул он.
"Если мы хотим, чтобы в этой войне появились серьезные шаги в направлении мира, то это (встреча Трампа и Путина - ред.) - правильный путь. Дипломатия сейчас означает находить решения за закрытыми дверями, создавать возможности для консенсуса, а не производить громкие заголовки в СМИ", - добавил депутат.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
