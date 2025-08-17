https://1prime.ru/20250817/evrosoyuz-860828274.html
Макрон сообщил, чего хотят добиться лидеры Евросоюза от Трампа
2025-08-17T20:52+0300
2025-08-17T20:52+0300
2025-08-17T20:53+0300
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Европейские лидеры в ходе визита в Вашингтон хотят добиться от президента США Дональда Трампа конкретных деталей по поводу обеспечения гарантий безопасности для Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с лидерами "коалиции желающих". В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио заявил о том, что проект будущих гарантий безопасности для Украины находится на стадии проработки и обсуждается с европейскими союзниками. По его словам, речь идёт не только о концепции, но и о конкретных механизмах реализации, которые ещё предстоит согласовать с партнёрами. "Мы будем там (в Вашингтоне - ред.) и спросим США, насколько и в какой степени они готовы присоединиться к этим соглашениям, учитывая, что они подняли вопрос гарантий безопасности и подтвердили причастность к нему", - заявил Макрон журналистам. Макрон добавил, что на встрече также будет поднят вопрос того, как именно формализовать обеспечение гарантий безопасности для Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Позже глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро и ряд представителей ЕС заявили, что Трамп в ходе беседы с европейскими лидерами и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в среду информировал их о желании США присоединиться к гарантиям безопасности Украины. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
