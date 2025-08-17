Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова предупредила об опасности ученых, переезжающих во Францию - 17.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250817/frantsiya-860827862.html
Захарова предупредила об опасности ученых, переезжающих во Францию
Захарова предупредила об опасности ученых, переезжающих во Францию - 17.08.2025, ПРАЙМ
Захарова предупредила об опасности ученых, переезжающих во Францию
Российские ученые в случае переезда по французской программе для деятелей науки из других стран окажутся "под колпаком" вооруженных сил Франции, представитель... | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T20:20+0300
2025-08-17T20:21+0300
политика
франция
ученые
россия
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/84111/23/841112363_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_2de00f9f3f5202ad8a0f5fe0f8effc54.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российские ученые в случае переезда по французской программе для деятелей науки из других стран окажутся "под колпаком" вооруженных сил Франции, представитель которых под маской специалиста в сфере образования возглавляет эту схему, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она упомянула программу Pause (Пауза), действующую во Франции для привлечения ученых из других стран. Руководителем программы назначена "специалист в области академического образования" Лаура Лоэак, которая на самом деле кадровый военный, экс-сотрудница подразделения минобороны Франции, отвечающего за отношения со странами бывшего СССР, отметила Захарова. "То есть те, кто переезжает во Францию заниматься академической наукой по приглашению Парижа, фактически попадают под колпак французских вооружённых сил... Кажется, российским деятелям науки необходимо действительно взять предлагаемую "паузу", чтобы понять, на кого им предлагают работать, особенно принимая во внимания тот факт, что французские военные продолжают участвовать в боевых действиях против России, а руководство Франции занимает русофобскую позицию", - подчеркнула дипломат. Она указала и на противоречивый характер позиции Парижа, который одновременно отказывается от сотрудничества с российскими научными учреждениями и при этом стремится завлечь ученых из России к себе для работы под началом структур, связанных с французскими силовиками. "В Донбассе сейчас воюет не менее 51 наёмника из Франции, а до этого, по данным военных аналитиков, они гибли там сотнями. Ирония судьбы – украинцы, которых французы сами же пришли "защищать", стали фактически использовать наёмников в качестве "пушечного мяса", на что Париж предпочитает закрывать глаза", - написала также Захарова.
https://1prime.ru/20250813/syr-860676700.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84111/23/841112363_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f1e3231cc8166568b227586c94f9cf2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, ученые, россия, мария захарова
Политика, ФРАНЦИЯ, ученые, РОССИЯ, Мария Захарова
20:20 17.08.2025 (обновлено: 20:21 17.08.2025)
 
Захарова предупредила об опасности ученых, переезжающих во Францию

Захарова: ученые РФ при переезде во Францию по спецпрограмме попадут "под колпак"

© РИА Новости . Евгений Полойко | Перейти в медиабанкПариж
Париж - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российские ученые в случае переезда по французской программе для деятелей науки из других стран окажутся "под колпаком" вооруженных сил Франции, представитель которых под маской специалиста в сфере образования возглавляет эту схему, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она упомянула программу Pause (Пауза), действующую во Франции для привлечения ученых из других стран. Руководителем программы назначена "специалист в области академического образования" Лаура Лоэак, которая на самом деле кадровый военный, экс-сотрудница подразделения минобороны Франции, отвечающего за отношения со странами бывшего СССР, отметила Захарова.
"То есть те, кто переезжает во Францию заниматься академической наукой по приглашению Парижа, фактически попадают под колпак французских вооружённых сил... Кажется, российским деятелям науки необходимо действительно взять предлагаемую "паузу", чтобы понять, на кого им предлагают работать, особенно принимая во внимания тот факт, что французские военные продолжают участвовать в боевых действиях против России, а руководство Франции занимает русофобскую позицию", - подчеркнула дипломат.
Она указала и на противоречивый характер позиции Парижа, который одновременно отказывается от сотрудничества с российскими научными учреждениями и при этом стремится завлечь ученых из России к себе для работы под началом структур, связанных с французскими силовиками.
"В Донбассе сейчас воюет не менее 51 наёмника из Франции, а до этого, по данным военных аналитиков, они гибли там сотнями. Ирония судьбы – украинцы, которых французы сами же пришли "защищать", стали фактически использовать наёмников в качестве "пушечного мяса", на что Париж предпочитает закрывать глаза", - написала также Захарова.
Сыр - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
Во Франции начали массово изымать сыры
13 августа, 15:19
 
ПолитикаФРАНЦИЯученыеРОССИЯМария Захарова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала