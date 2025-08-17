https://1prime.ru/20250817/frantsiya-860827862.html

Захарова предупредила об опасности ученых, переезжающих во Францию

2025-08-17T20:20+0300

политика

франция

ученые

россия

мария захарова

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российские ученые в случае переезда по французской программе для деятелей науки из других стран окажутся "под колпаком" вооруженных сил Франции, представитель которых под маской специалиста в сфере образования возглавляет эту схему, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она упомянула программу Pause (Пауза), действующую во Франции для привлечения ученых из других стран. Руководителем программы назначена "специалист в области академического образования" Лаура Лоэак, которая на самом деле кадровый военный, экс-сотрудница подразделения минобороны Франции, отвечающего за отношения со странами бывшего СССР, отметила Захарова. "То есть те, кто переезжает во Францию заниматься академической наукой по приглашению Парижа, фактически попадают под колпак французских вооружённых сил... Кажется, российским деятелям науки необходимо действительно взять предлагаемую "паузу", чтобы понять, на кого им предлагают работать, особенно принимая во внимания тот факт, что французские военные продолжают участвовать в боевых действиях против России, а руководство Франции занимает русофобскую позицию", - подчеркнула дипломат. Она указала и на противоречивый характер позиции Парижа, который одновременно отказывается от сотрудничества с российскими научными учреждениями и при этом стремится завлечь ученых из России к себе для работы под началом структур, связанных с французскими силовиками. "В Донбассе сейчас воюет не менее 51 наёмника из Франции, а до этого, по данным военных аналитиков, они гибли там сотнями. Ирония судьбы – украинцы, которых французы сами же пришли "защищать", стали фактически использовать наёмников в качестве "пушечного мяса", на что Париж предпочитает закрывать глаза", - написала также Захарова.

