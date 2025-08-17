https://1prime.ru/20250817/gd-860811940.html

В ГД предложили не облагать налогом купленное в ипотеку жилье

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается не облагать налогом на имущество купленное в ипотеку жилье при условии, что оно не используется в предпринимательской деятельности и является единственным в собственности налогоплательщика, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается уточнить пункт 3 статьи 401 Налогового кодекса РФ положением, согласно которому жилой дом, квартира или комната, находящиеся в ипотеке, сведения о которой внесены в ЕГРН, не признаются объектом налогообложения по налогу на имущество физических лиц на весь период действия ипотечного обременения, при условии, что указанное имущество является единственным пригодным для постоянного проживания помещением налогоплательщика или членов его семьи, совместно проживающих с ним, и не используется в предпринимательской деятельности", - сказано в пояснительной записке. Как рассказала в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева (ЛДПР), семьи с детьми нуждаются в поддержке. По ее словам, жилье - это базовая потребность каждого человека, а особенно для семей, у которых есть дети. "Сегодня большинство российских семей покупают дома, квартиры или комнаты в ипотеку. То есть де-юре такое жильё находится в залоге у банка. Помимо ежемесячных ипотечных платежей, повседневных расходов, семьи платят налог. Это несправедливо. Банки зарабатывают триллионы рублей на ипотечных займах, а граждане должны платить и банку, и налоги. Поэтому инициатива ЛДПР направлена на то, чтобы снизить налоговую нагрузку на российские семьи", - отметила она. По мнению авторов законопроекта, предлагаемая мера имеет выраженный социальный эффект: освобождение от уплаты налога на имущество в период действия ипотеки позволит гражданам направлять сэкономленные средства на ипотечные платежи, воспитание детей, улучшение качества жизни, укрепление здоровья и повышение уровня образования членов семьи. Парламентарии добавляют, что реализация предлагаемой меры позволит поддержать миллионы россиян, для которых выплата ипотечного кредита является серьезным и долгосрочным финансовым обязательством, а жилище - основой их стабильности.

