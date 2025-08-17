Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Германии поддержал Трампа в украинском вопросе - 17.08.2025
Политика
Глава МИД Германии поддержал Трампа в украинском вопросе
Глава МИД Германии поддержал Трампа в украинском вопросе
Президент США Дональд Трамп сосредоточен на достижении "общего соглашения" по конфликту на Украине, это возможность, которую необходимо поддержать, заявил... | 17.08.2025
БЕРЛИН, 17 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сосредоточен на достижении "общего соглашения" по конфликту на Украине, это возможность, которую необходимо поддержать, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью телеканалу ARD. "Сейчас он (Трамп - ред.) сконцентрировался на поиске общего соглашения. Это тоже возможность. Всё, что ведет к окончанию этой войны, должно быть поддержано нами", - ответил Вадефуль, комментируя возможное снятие с повестки вопроса предварительного прекращения огня. По словам министра, главное - это условия, при которых будет достигнуто соглашение, и прекращение огня, которое вскоре должно за ним последовать. На вопрос о том, имеют ли прямые переговоры смысл без предварительного прекращения огня, Вадефуль отметил, что "любые переговоры", которые могут остановить конфликт, имеют смысл. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
украина
мид германии, дональд трамп, соглашение, украина
Политика, МИД Германии, Дональд Трамп, соглашение, УКРАИНА
19:29 17.08.2025
 
Глава МИД Германии поддержал Трампа в украинском вопросе

Глава МИД ФРГ поддержал желание Трампа достичь "общего соглашения" по на Украине

© flickr.com / fdecomite%Флаг Германии
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© flickr.com / fdecomite
БЕРЛИН, 17 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сосредоточен на достижении "общего соглашения" по конфликту на Украине, это возможность, которую необходимо поддержать, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью телеканалу ARD.
"Сейчас он (Трамп - ред.) сконцентрировался на поиске общего соглашения. Это тоже возможность. Всё, что ведет к окончанию этой войны, должно быть поддержано нами", - ответил Вадефуль, комментируя возможное снятие с повестки вопроса предварительного прекращения огня.
По словам министра, главное - это условия, при которых будет достигнуто соглашение, и прекращение огня, которое вскоре должно за ним последовать. На вопрос о том, имеют ли прямые переговоры смысл без предварительного прекращения огня, Вадефуль отметил, что "любые переговоры", которые могут остановить конфликт, имеют смысл.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
В Германии раскрыли планы по финансированию Украины
15 августа, 19:20
 
Политика МИД Германии Дональд Трамп соглашение УКРАИНА
 
 
