https://1prime.ru/20250817/germaniya-860827045.html

Глава МИД Германии поддержал Трампа в украинском вопросе

Глава МИД Германии поддержал Трампа в украинском вопросе - 17.08.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Германии поддержал Трампа в украинском вопросе

Президент США Дональд Трамп сосредоточен на достижении "общего соглашения" по конфликту на Украине, это возможность, которую необходимо поддержать, заявил... | 17.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-17T19:29+0300

2025-08-17T19:29+0300

2025-08-17T19:29+0300

политика

мид германии

дональд трамп

соглашение

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/75891/66/758916698_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_aa19bd0b1bb4f8a7f0ed0cf7130556ca.jpg

БЕРЛИН, 17 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сосредоточен на достижении "общего соглашения" по конфликту на Украине, это возможность, которую необходимо поддержать, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью телеканалу ARD. "Сейчас он (Трамп - ред.) сконцентрировался на поиске общего соглашения. Это тоже возможность. Всё, что ведет к окончанию этой войны, должно быть поддержано нами", - ответил Вадефуль, комментируя возможное снятие с повестки вопроса предварительного прекращения огня. По словам министра, главное - это условия, при которых будет достигнуто соглашение, и прекращение огня, которое вскоре должно за ним последовать. На вопрос о том, имеют ли прямые переговоры смысл без предварительного прекращения огня, Вадефуль отметил, что "любые переговоры", которые могут остановить конфликт, имеют смысл. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://1prime.ru/20250815/germaniya-860777360.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мид германии, дональд трамп, соглашение, украина