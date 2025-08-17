Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В бундестаге оценили роль России в мировой политике - 17.08.2025
В бундестаге оценили роль России в мировой политике
Россия не уходила с мировой арены, саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа - не возвращение, как пишут западные СМИ, а подтверждение ее... | 17.08.2025, ПРАЙМ
БЕРЛИН, 17 авг - ПРАЙМ. Россия не уходила с мировой арены, саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа - не возвращение, как пишут западные СМИ, а подтверждение ее активной роли, заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Армин Лашет в интервью изданию Tagesspiegel. "Во многих сообщениях (СМИ - ред.) я читал, что Путин вернулся на мировую сцену. Какая же ошибка в оценке. Он всегда был на мировой сцене. У него по-прежнему были отношения с Китаем, Индией, Южной Африкой, Бразилией, Турцией, Израилем, арабскими государствами Персидского залива и многими странами глобального Юга. Путин или (глава МИД РФ Сергей - ред.) Лавров присутствовали повсюду - только не в Европе", - сказал Лашет (ХДС). Депутат также раскритиковал негативную реакцию ряда европейских политиков и СМИ на встречу Путина и Трампа. "В прежние времена мы скорее радовались бы, когда российский и американский президенты приходили к пониманию. Это были сигналы к разрядке", - добавил он. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
германия, бундестаг, россия, политика, мнение
Политика, ГЕРМАНИЯ, Бундестаг, РОССИЯ, политика, мнение
20:47 17.08.2025 (обновлено: 21:15 17.08.2025)
 
В бундестаге оценили роль России в мировой политике

Депутат бундестага: РФ не уходила с мировой арены, саммит на Аляске показал это

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БЕРЛИН, 17 авг - ПРАЙМ. Россия не уходила с мировой арены, саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа - не возвращение, как пишут западные СМИ, а подтверждение ее активной роли, заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Армин Лашет в интервью изданию Tagesspiegel.
"Во многих сообщениях (СМИ - ред.) я читал, что Путин вернулся на мировую сцену. Какая же ошибка в оценке. Он всегда был на мировой сцене. У него по-прежнему были отношения с Китаем, Индией, Южной Африкой, Бразилией, Турцией, Израилем, арабскими государствами Персидского залива и многими странами глобального Юга. Путин или (глава МИД РФ Сергей - ред.) Лавров присутствовали повсюду - только не в Европе", - сказал Лашет (ХДС).
Депутат также раскритиковал негативную реакцию ряда европейских политиков и СМИ на встречу Путина и Трампа.
"В прежние времена мы скорее радовались бы, когда российский и американский президенты приходили к пониманию. Это были сигналы к разрядке", - добавил он.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
ПолитикаГЕРМАНИЯБундестагРОССИЯполитикамнение
 
 
