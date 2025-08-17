https://1prime.ru/20250817/ii--860817705.html

Россияне назвали главные проблемы при использовании нейросетей на работе

технологии

общество

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Самыми главными проблемами при использовании нейросетей на работе россияне назвали трудности с формулировкой правильных запросов к ним, а также проблемы ошибок и галлюцинаций ИИ-моделей, говорится в исследовании MWS AI (входит в МТС) и "Лаборатории Касперского", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Главными проблемами при применении генеративного искусственного интеллекта на работе россияне назвали трудности в создании запросов и риск ошибок или "галлюцинаций" со стороны нейросетей. … На первом месте, с одинаковым показателем в 34%, находятся трудности с формулировкой правильных промптов (запросов) и проблема ошибок или "галлюцинаций" модели", - говорится в исследовании Около 30% респондентов заявили, что для них проблемой использования ИИ на работе является высокая стоимость внедрения и использования таких технологий, а четверть заявили об ограниченном функционале, который мешает использовать нейросети в рабочих процессах полноценно. Каждый четвертый опрошенный боится утечки конфиденциальных данных, а каждого пятого смущают сложности интеграции инструментов в существующие рабочие процессы. Еще 13% назвали проблемой низкое качество работы нейросетей, которое может снижать общую эффективность применения ИИ в компании. Только 14% опрошенных признались, что в их компаниях запрещено использовать ИИ для работы. Данные о выборке, дате проведения исследования и погрешности не приводятся. Данные о выборке, дате проведения исследования и погрешности не приводятся. "По нашему опыту, внедрение ИИ в разные профессии происходит неравномерно. Дизайнеры и программисты уже используют его каждый день. А вот в финансах и промышленности процесс идёт медленнее — в этих сферах сама по себе ИИ-модель не является продуктом. Продуктом становится ИИ-помощник, которым удобно пользоваться, который легко встроить в рабочие процессы и который приносит деньги компании. Пример — то, как сейчас чат-боты используют копирайтеры, дизайнеры и программисты", — прокомментировал генеральный директор MWS AI Денис Филиппов, слова которого приводятся в исследовании. Согласно данным аналитиков, которые приводятся в исследовании, активнее всего ИИ применяется в сфере разработки программного обеспечения и IT - его используют 72% представителей этой сферы. Далее идет дизайн, где нейросетевые инструменты применяют 69% специалистов. В таких сферах, как финансы, бухгалтерия и клиентский сервис, генеративным ИИ пользуются менее 40% сотрудников.

