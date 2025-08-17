Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Израиль пытается расчленить Сирию через ООН, пишут СМИ - 17.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250817/izrail--860820049.html
Израиль пытается расчленить Сирию через ООН, пишут СМИ
Израиль пытается расчленить Сирию через ООН, пишут СМИ - 17.08.2025, ПРАЙМ
Израиль пытается расчленить Сирию через ООН, пишут СМИ
Израиль пытается добиться расчленения Сирии через ООН и присутствия курдского представителя в системе управления страны, пишет турецкая проправительственная... | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T13:47+0300
2025-08-17T13:47+0300
политика
мировая экономика
сирия
израиль
турция
реджеп тайип эрдоган
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/33/762263313_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_cc3599733f5e0685288ec85db893c414.jpg
АНКАРА, 17 авг - ПРАЙМ. Израиль пытается добиться расчленения Сирии через ООН и присутствия курдского представителя в системе управления страны, пишет турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники. "Сионистский режим, которому не удалось реализовать свои амбиции по разделу Сирии на местах, предпринял действия по расчленению страны через Организацию Объединенных Наций (ООН). Стало известно, что сионистское лобби в США пытается навязать Сирии конституцию, подобную ливанской и иракской", - пишет издание. Газета отмечает, что Израиль планирует, чтобы "сирийский президент был арабом, а два его заместителя - друзами и алавитами", и планирует отдать пост премьер-министра курдам в новой системе. "Стремясь перекроить границы Сирии, Израиль надеется, что оккупированные территории, включая Голаны, отойдут сионистскому режиму", - отмечает издание. Издание обратило внимание на попытки западных игроков объединить администрацию Дамаска и РПК (запрещённая в Турции Рабочая партия Курдистана). Турция не допустит разделения Сирии, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
https://1prime.ru/20250816/gendelman-860809716.html
сирия
израиль
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/33/762263313_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_901aae67f684aecf51072e14b53d2969.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сирия, израиль, турция, реджеп тайип эрдоган, оон
Политика, Мировая экономика, СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН
13:47 17.08.2025
 
Израиль пытается расчленить Сирию через ООН, пишут СМИ

Türkiye: Израиль пытается добиться расчленения Сирии через ООН

© flickr.com / timtom.chФлаг Израиля
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© flickr.com / timtom.ch
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 17 авг - ПРАЙМ. Израиль пытается добиться расчленения Сирии через ООН и присутствия курдского представителя в системе управления страны, пишет турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники.
"Сионистский режим, которому не удалось реализовать свои амбиции по разделу Сирии на местах, предпринял действия по расчленению страны через Организацию Объединенных Наций (ООН). Стало известно, что сионистское лобби в США пытается навязать Сирии конституцию, подобную ливанской и иракской", - пишет издание.
Газета отмечает, что Израиль планирует, чтобы "сирийский президент был арабом, а два его заместителя - друзами и алавитами", и планирует отдать пост премьер-министра курдам в новой системе.
"Стремясь перекроить границы Сирии, Израиль надеется, что оккупированные территории, включая Голаны, отойдут сионистскому режиму", - отмечает издание.
Издание обратило внимание на попытки западных игроков объединить администрацию Дамаска и РПК (запрещённая в Турции Рабочая партия Курдистана).
Турция не допустит разделения Сирии, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Жители Газы празднуют вступление в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
Израиль назвал условие для рассмотрения соглашения по Газе
Вчера, 22:44
 
ПолитикаМировая экономикаСИРИЯИЗРАИЛЬТУРЦИЯРеджеп Тайип ЭрдоганООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала