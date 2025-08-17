https://1prime.ru/20250817/kiev--860819374.html

Зеленский ввел санкции против разработчиков БПЛА в России, Белоруссии и КНР

2025-08-17T13:07+0300

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Очередные санкции на Украине введены против 39 физических лиц и 55 компаний из России, Белоруссии и Китая, которые, как утверждает Киев, занимаются производством дронов с использованием искусственного интеллекта, следует из указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского. "Зеленский подписал указ ... о введении санкций против российского военно-промышленного комплекса, направленных на производителей БПЛА с использованием искусственного интеллекта и их поставщиков. Ограничения применены против 39 физических лиц и 55 компаний (43 российские, 10 китайских, две белорусские)", - утверждается в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Из сообщения следует, что санкции кроме прочего введены против, как утверждает киевский режим, "разработчиков ударных и FPV-дронов" - компаний "Zala Aero", "Умные птицы", "Восток", а также, как утверждает Киев, "поставщиков электроники" из Китая и Белоруссии, против "центров, разрабатывающих ИИ-решения для дронов", в частности "Нейролаб" и "Центра беспилотных систем и технологий". Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

