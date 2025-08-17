https://1prime.ru/20250817/makron-860828997.html

Макрон высказался об утрате Украиной территорий

Макрон высказался об утрате Украиной территорий - 17.08.2025, ПРАЙМ

Макрон высказался об утрате Украиной территорий

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил признание Киевом утраты некоторых территорий в обмен на гарантии безопасности. | 17.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-17T22:06+0300

2025-08-17T22:06+0300

2025-08-17T22:08+0300

политика

эммануэль макрон

украина

территории

гарантии безопасности

https://cdnn.1prime.ru/img/82739/44/827394443_0:241:2677:1747_1920x0_80_0_0_b4ff87afcbac171980a922866a8efbbc.jpg

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил признание Киевом утраты некоторых территорий в обмен на гарантии безопасности. "Страна в рамках перемирия, прекращения огня или мирного соглашения может признать, что она потеряла определенные территории, что они заморожены. Она не признаёт, что они под суверенитетом другого государства, но она признаёт, что она их потеряла в результате боевых действий. Это не противоречит международному праву", - заявил Макрон по итогам виртуальной встречи так называемой коалиции желающих. Макрон добавил, что считает возможным признание территориальных потерь со стороны Украины в том случае, если ей будут предоставлены гарантии безопасности. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в понедельник американский лидер Дональд Трамп будет обсуждать с Владимиром Зеленским территориальный вопрос. Газета New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников писала, что Трамп сообщил европейским лидерам, что признание Киевом всего Донбасса российским поможет быстро достичь заключения мирного соглашения. При этом госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье опроверг сообщения о поддержке США передачи всего Донбасса под контроль Москвы. В то же время он отметил, что подобные решения должна принимать украинская сторона в зависимости от того, "на что они готовы пойти и что хотят получить". Сам же Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с участием Трампа и президента России Владимира Путина. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали Рубио и Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.

https://1prime.ru/20250817/evrosoyuz-860828274.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эммануэль макрон, украина, территории, гарантии безопасности